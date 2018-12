PELİN KAYA

GÜNAYDIN'ın yılbaşı partisinde yine yıldızlar geçidi yaşandı. Müziğin ve eğlencenin yanı sıra elbette konukların kıyafetleri de davetin önemli bir parçasıydı. Ünlüleri kaçırmayayım diye mekanın giriş kısmında öyle güzel bir yerde oturdum ki, herkesi en küçük detaya kadar rahatlıkla inceleyebildim. Bugün sadece radarıma takılan kadın ünlülerimizi konu ediyorum, yarın sıra beylerin kıyafetlerine gelecek.



KESIMI VÜCUDUNA UYGUN DEĞİL

Daha önce giydiği Dior elbise gibi bu kıyafetinin de bir mesajının olduğuna dair bir açıklama yapmasını bekledim kendisinden ama öyle olmadı. Sudi Etuz imzalı elbise, tek başına trendy bir kesime sahipti ama Hadise'ye uygun değildi. Ancak çok zayıf olanların giyebileceği bir model. Kol detayları onu kilolu göstermiş. Bot seçimi de bacak boyunu kesmiş. Ama saç tacını ve özellikle makyajını çok beğendim.



SATEN ELBİSE ÇOK YAKIŞMIŞ

İpek saten elbiseler, artık her sezonun modası. Rengi kendisine çok yakışmış. Deri ceketin olması yerinde bir seçim. Saint Laurent'ın Opium model ayakkabısı da şık bir son dokunuş olmuş. Saçı ve makyajını da beğendim. Gecenin en şık isimlerindendi.



AYAKKABISIYLA ÖRNEK OLDU

Gecenin ışıltı saçan şıkları arasındaydı. Omuzlarda hafif bir vatka keskinliği eksikti ama yine de çok şıktı. Özellikle ayakkabı seçimi, bu tarz elbiselerin altına nasıl bir renk tercih edilmesi konusunda iyi bir örnek oldu.



10 ÜZERINDEN 10 PUAN

Çok zayıflamış ve harika görünüyordu. Pantolon kesimi ve ayakkabı seçimi 10 üzerinden 10.



METALIK TAYT ÇIZMESIYLE ÇOK IDDIALIYDI

Gecenin en trend ünlüsüydü. Sosyal medyada eleştirileceğini bilerek paylaştım ve yanılmadım. Gülşen'i yerden yere vurdular ama metalik Balenciaga tayt çizmesi ve Nihan Peker imzalı kazağıyla, gecede iddialı bir şıklığa imza atan tek isimdi. Makyajı ve saç modeli de bir o kadar hoştu.



SMOKİN TAKIMIYLA ÇOK HOŞTU

O bir Süperstar. Nefis kesime sahip smokin takımıyla o kadar hoştu ki... Çanta seçimini biraz alakasız buldum ama bu yaşta, kendisinin dörtte bir yaşındaki genç kızları bile solluyor; varsın çantası olmasın.



HER TELDEN

Genç yıldızımız Aleyna Tilki'nin kıyafetini anlatabilmek inanın imkansız; her telden. 'Şurası da iyi olmuş' demek için bir şeyler arıyorum ama nafile. Gençliğine verelim...



BAĞIRMAYAN BIR KOMBIN

Son günlerde o kadar kastığı karelerle karşılaştım ki, kendisini rahat görmek en azından bana iyi geldi. Doğal güzelliğiyle örtüşen çok bağırmayan bir kombinle gecenin şık ve etkileyici isimlerin arasındaydı.



ABİYE PALTO ETKILEYICI

Akalay'ın öyle etkileyici bir havası var ki. Çok şık abiye bir paltoyla bile gecenin en güzel kadınlarından olmayı başardı.



SÜET ÇIZMELER OLMAMIŞ

Akkaya, yine çok sade olduğu bir gününde. Tabii bu işin şakası. Abartılı aksesuvarlar ona çok yakışıyor. Elbisesi şıktı ama süet çizmelerini kıyafetine pek yakıştıramadım.



HER DAIM COOL

Şık olmak için fazla uğraşmasına gerek yok, kendisi de bunun fazlasıyla farkında. Her daim cool.