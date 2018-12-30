PELİN KAYA

Bir yılı daha geride bırakıyoruz... İşte 2018 boyunca dünya modasında en çok konuştuğumuz olaylar, markalar, kişiler, kareler ve akımlar...

Yılın şoke eden olayı

ABD First Lady'si Melania Trump'ın Teksas'a, göçmen çocukların kaldığı kampa giderken giydiği Zara marka ceket, gündeme bomba gibi düştü. Ceketin arkasındaki 'Gerçekten umursamıyorum, sen umursuyor musun?' yazısı, unutulmayacak bir seçim olarak hafızalara kazındı. Ceket, aynı gün içinde tüm dünyada satış rekoru kırdı.



En başarılı ikili

Sokak modasının en popüler markası Off-White'ın kurucusu ve tasarımcısı Virgil Abloh'un, Louis Vuitton markasının erkek bölümünün başına getirilmesi, yılın en sükseli transferi oldu. Bu transferde yakın dostu Kanye West'in parmağı olduğu konuşulsa da, çıkardığı ilk koleksiyonda büyük başarı yakaladı. Bir diğer ses getiren isim de, uzun yıllar Louis Vuitton'da harikalar yaratıp Christian Dior'un erkek bölümüne transfer olan Kim Jones. 2018'de bu ikilinin başarılarını bol bol konuştuk.



Yılın markası

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin yeni gelini Meghan Markle'ın düğünde hangi marka gelinlik giyeceği çok tartışıldı. Ünlü bir İngiliz markası olacağı tahmin edilirken, bir anda Fransızlar'ın köklü markası Givenchy'nin ortaya çıkması şok etkisi yarattı. Bu seçimde elbette markanın artistik direktörlüğüne geçen İngiliz tasarımcı Clare Waight Keller'ın etkisi tartışılmaz.



Skandal

2018'i en kötü geçiren marka, hiç şüphesiz Dolce&Gabbana oldu. Markanın yaratıcılarından Stefano Gabbana sayesinde; sosyal medyanın, doğru kullanılmadığında ne kadar büyük bir tehlike yaratabileceğini görmüş olduk. Gabbana'nın, Şangay'daki defile öncesi, Uzakdoğulular hakkındaki ırkçı mesajlarının ortaya çıkması, büyük bir krize sebep oldu.



Yılın karesi

Kraliçe Elizabeth'in Londra Moda Haftası'nda, efsanevi yayın yönetmeni Anna Wintour'un yanında, Richard Quinn defilesini izlemesi, yılın en çok konuşulan ve yüzleri gülümseten karesi oldu.



En ses getiren akımlar

2017'de başlayıp 2018'de Hollywood'un neredeyse tüm önemli kırmızı halılarına yansıyan #MeToo akımı, büyük ses getirdi. Tecavüz ve taciz mağduru olan ve bu durumla empati kurabilmeyi başaran kadın-erkek herkes, sosyal medyada bu etiketle farkındalık yaratmaya çalıştı. Bu harekete #Timesup akımı da eklendi. Cinsiyete dayalı ücret adaletsizliğinin ortadan kaldırılması ve kadınlara tüm kurumlarda daha fazla yer ayrılmasını da kapsayan bu akıma destek veren birçok yıldız, en büyük ödül törenlerine siyah renkli kıyafetlerle katıldı.