PELİN KAYA

Şıklar



Yılın en hareketli kırmızı halı sezonunu yaşıyoruz. Hollywood'da 25 Şubat'ta Oscar ödülleri sahiplerini bulana kadar her gün, her yerde davet ve parti olacak. Modaseverlere de böylelikle gün doğmuş oluyor. Yılın ilk büyük kırmızı halı heyecanı da Altın Küre ile yaşandı. Kimler çok beğenildi, kimler hayal kırıklığı yaşattı hadi bir göz atalım...



Gecenin en görkemli görüntüsü hiç kuşkusuz Lady Gaga'dan geldi.

Gaga, Maison Valentino imzalı elbiseyi de olması gerektiği gibi görkemle taşıdı. Tam da adaylığı olana ve önemli bir kırmızı halıya yakışır bir seçim olmuş.

Değişik saç rengi, iddialı makyajı ve mücevherleriyle benim için bu seneki Altın Küre'nin en şık ismiydi.

Söz konusu Charlize Theron ise, beklentim hep en üst noktada. O yüzden beklentimin altında ama yine şık bir Charlize Theron var karşımızda. Dior imzalı elbisesi, saç modeli, makyajı ve dozunda mücevherleriyle kusur bulmanın imkansız olduğu bir şıklık içinde.

Julia Roberts, bana Emma Stone'un unutulmaz Lanvin kıyafetini hatırlattı.

Ama yine Stella McCartney imzalı seçimiyle gecenin en zarif şıklığına imza atanlardan biri olmayı başardı.

O kadar doğal bir havası var ki, hayran kalmamak imkansız.

Nicole Kidman, adeta heykel gibi görünüyor. İnce hatlarını saran Michael Kors imzalı bordo elbisesi içinde kusursuz görüntü veren nadir isimlerden. Elbisesine çok yakıştırdığım çantasıyla şıklığını daha da güçlendirmiş.

Yıllara meydan okuyan Halle Berry, yine bir Zuhair Murad seçmiş ve gecenin en hoş kadınlarından biri olmuş. Zamanı dondurduğunu düşündüğüm kadınlardan.

Göğüs dekoltesinde cesur davranmasını da sevdim. Renk ve model de çok yakışmış.

Lupita Nyong'o, teninin güzelliğini en doğru kullanan ünlülerin başında geliyor.

Nefis bir renge sahip Calvin Klein imzalı elbisesi müthiş görünüyor.



RÜKÜŞLER



Heidi Klum, yıllardır göğüs dekoltesinin kendisine yakışmadığını anlayamıyor. Üstelik bu dekolte ve çiçekli prenses kesim etek de maalesef hiç yakışmamış.

Amber Heard, hasır şapka taksaymış tam bir Hadise görüntüsü verecekmiş. Ama elbisesinden çok ağır makyajı ve demode saç modeli, rüküş olmasına yetmiş de artmış bile.

Gecenin en büyük hayal kırıklığını yaşatan Emma Stone oldu. Oscar alana kadar kusursuz şıklıklara imza atan Stone'ın bu hali, 'Geceye acaba dublörü mü katıldı?' dedirtti.

Kırmızı halının en sevmediği leopar deseni, Anne Hathaway'in üstündeydi. Tabii kural değişmedi, fanları bile topa tuttu.