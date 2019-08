PELİN KAYA

Kırmızı halının ilgi odakları, gişe rekorları kıran filmlerin başrol oyuncuları, dergi kapakları, reklam kampanyaları ile ses getiren dünyaca ünlü isimler, artık yerlerini çocuklarına bırakıyor.

Sosyal medyanın da gücüyle yaptıkları, giydikleri, aşkları olay olan doğuştan ünlü çocuklar; marka işbirlikleriyle ortaya çıkmaya başladı. İşte o isimlerden bazıları:

Romeo ve Brooklyn Beckham: Victoria ve David Beckham çiftinin modellik yapan oğulları. Romeo, Burberry markasının yüzü. Brooklyn ise ilişkileri, magazin gündemi, giyim tarzıyla her gün adından söz ettiren isimlerden.

Damian Hurley: Elizabeth Hurley'nin kendisine çok benzeyen 17 yaşındaki oğlu Damian, Pat McGrath Labs isimli kozmetik markasının yüzü oldu. Elizabeth Hurley'nin 1994'te yılında bir gala için giydiği Versace çengelli iğne detaylı elbisesine benzer bir tasarımı tercih ederek annesinin yolundan gittiğinin de sinyallerini verdi.

Kaia-Presley Gerber: Cindy Crawford'un kendisi kadar başarılı, podyumlarda ses getiren model çocukları. Kaia, Daisy by Marc Jacobs parfümü ile modellik kariyerine adım atmıştı. Daha sonra ise Chanel, Calvin Klein, Saint-Laurent gibi markalarla da işbirliği yaptı ve geçtiğimiz sene yılın modeli seçildi. Presley ise Moschino, D&G markalarının vazgeçmediği bir isim. Hatta Gerber kardeşler, 2017'de Omega markasının da yüzü olmuşlardı.

Georgia May Jagger: Efsanevi Rolling Stones grubu solisti Mick Jagger'in doğal dişleri ile sevimlilik kazanan model kızı. Georgia, Thierry Mugler'in parfüm yüzü oldu. Ayrıca Hudson Jeans için cüretkar pozlarla bir çekim de gerçekleştirmişti.

Jaden-Willow Smith: Jada-Will Smith çiftinin kendi kadar yetenekli olan, oyunculuk, dans ve şarkıcılık yapan çocukları. Karl Lagerfeld'in 2016'da kendisi için "İlham perim" dediği Willow, Chanel markasının gözlük koleksiyonu için çalışmıştı. Jaden ise 2016 Louis Vuitton İlkbahar/Yaz koleksiyonu tanıtımında giydiği etekle oldukça ses getirmişti. Willow, Louis Vuitton markası ile 2017'de de bir kez daha sahalara döndü.

Paris Jackson: Michael Jackson'ın hayattayken basından gizlediği kızı Paris, Calvin Klein markasının yüzü oldu ve Versace ile de işbirlikleri yaptı.

Brandon Lee: Dünyaca ünlü seksi yıldız Pamela Anderson'ın oğlu Brandon, Philipp Plein defilesinde yürüyerek yolunu podyumda çizdi.

Cordell Broadus: Dünyaca ünlü rap şarkıcısı Snoop Dogg'un futbolcu oğlu. 2018 yılında sporcu kimliğinin yanı sıra Dolce&Gabbana defilesinde de boy göstermişti.

Maya Hawke: Sinema tarihinin en başarılı oyuncularından Uma Thurman'ın kendisine çok benzeyen oyuncu kızı. 'Stranger Things' dizisi ile pek fazla ünlenen Hawke, daha önce Calvin Klein, All Saints ve Vogue için modellik de yaparak yıldızı parlamış bir isim.

Lily Rose: Johnny Depp ve Vanessa Paradis'in ilk çocuğu Lily Rose, küçük yaşına rağmen birçok filmde büyük yeteneği ile rol aldı. Lily, 2016'da Chanel No.5 parfümünün de yüzü oldu.

Zoe Kravitz: Lenny Kravitz ve Lisa Bonet'nin model ve oyuncu kızı. Sayısız filmde rol alan Kravitz, Yves Saint Laurent Black Opium parfümünün yüzü olarak da karşımıza çıktı.

Dakota Johnson: Ünlü aktör Don Johnson ve aktrist Melanie Griffith'in kendileri gibi oyunculuğu seçen kızları. 'Grinin Elli Tonu' filmiyle oyunculuk kariyerine müthiş bir ivme katan Johnson; Gucci ve Intimissimi gibi markalarla da yan yana geldi.

Lily Collins: İngiliz müzisyen Phil Collins'in oyuncu ve model kızı. Audrey Hepburn'e benzerliği ile dikkat çeken Collins, Chanel ve Prada gibi markaların gözbebeği.

Hailey Baldwin: Oyuncu, yönetmen ve yazar Stephen Baldwin'in model kızı Hailey aynı zamanda da şarkıcı Justin Bieber'in eşi. Levi's ve Tommy Hilfiger markaları ile sık sık işbirlikleri yaptı.