PELİN KAYA

Demet Akalın'ın Harbiye konserinde en çok dikkat çeken konulardan biri de sahnede giydiği pembe tütülü kostümü oldu. Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun konserden birkaç gün önce yaptığı paylaşımlardan karşımıza bir Giambattista Valli esinlenmesinin çıkacağı belliydi. Öyle de oldu. Yılın belki de en beğenilen, en çok konuşulan ve giymek için peşine düşülen Giambattista VallixH&M elbisenin etek kısmı tamamen alınmış, sahne versiyonu haline getirilmiş. Ama nedense sosyal medyada kostüm için 'Valli esintili' dememe Saraçoğlu alınıp gücendi. Kendisini eleştiren kim varsa herkese laf yetiştirmeye başladı. Hatta işi o kadar anlamsız bir noktaya getirdi ki, 2004'te yine Demet Akalın'a diktiği alakasız bir model için "Ben zaten daha önceden dikmiştim ki" bile dedi.

Neyin ne olduğu fazlasıyla ortada. Kendisinin bir tasarımcı olmadığı da. "Günün trendlerinden yola çıkarak hazırladım" dese kim ne diyebilir ki, hatta gayet de güzel yapmış. Ama "Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz" cümlesi altında maşallah kopyalanmayan tasarımcı da kalmadı. Geçen sene Versace kopyaları, bu sene de Valli. Bakalım gelecek sene piyango hangi yabancı tasarımcıya çıkacak?

Funda Arar'ın Harbiye konserinde de esintiler havalarda uçuştu. Neon sarısı gömlek elbisesi 2014'te Rihanna'nın giydiği Alexandre Vauthier elbisenin birebir aynısı. Gri kostümü de Zendaya'nın geçen sene MET Gala'da giydiği Versace marka Jeanne d'Arc elbisenin daha giyilebilir hali. Arar, akıllılık edip kıyafetlerini kime diktirdiğini açıklamıyor. Bu yüzden de olay büyümüyor. Orijinallikte ve farklılıkta ise kimse Nil Karaibrahimgil'in eline su dökemez. Gerçekten stil dendi mi, özgün diyebileceğimiz tek ünlümüz. Ne kadar absürt giyinse de her kıyafeti kendine yakıştırmayı başarıyor. Harbiye konserinde yine uçuk bir tasarımla çıktı karşımıza. Hem modanın eğlendiren yüzünü bir kez daha gösterdi, hem de bu kadar absürtlük içinde nasıl bu kadar harika görünebilir diye şaşırttı.



SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURAN FOTOĞRAF

Gelelim haftanın en bomba konserine. Tabii ki Jennifer Lopez'in Antalya'da verdiği konserinden bahsediyorum. Konsere günler varken konuşulan tek şey; fahiş bilet fiyatlarıydı. Ayakta 7 bin TL, locada 300 bin TL rakamları beynimize iyice kazındı. Hal böyle olunca beklentiler de oldukça yükseldi. Neyse ki Versace ağırlıklı kostümleri, birbirinden çarpıcı danslarıyla JLo ortalığı yıktı. Konser sonunda verilen after party'de Lopez'le fotoğraf çektirebilme yarışı başladı. Türk ünlülerden sadece Meryem Uzerli bunu başardı. Ve elbette bu fotoğraf, sosyal medyada bir güzel masaya yatırıldı. Bu kare, elbisesinin boyundan saçının olmamasına, belindeki kuşaktan elindeki telefonu bırakmamasına, ayakkabısının uyumsuzluğundan duruşunun şekilsizliğine kadar her şeyiyle tam da son zamanların 'Meryem'ini yansıttı. Neredeyse konser kadar konuşulan bu fotoğraf ile Meryem yine yapacağını yaptı.