PELİN KAYA

Havaların serinliğini hissettiğimiz, reyonlarda yeni sezon parçalarını gördüğümüz bu günlerde sonbahar- kış mevsimine yumuşak bir giriş yapıyoruz. Ben de sezonun ana trendlerini sizler için derledim. Bu yazıyı okumadan sakın alışveriş yapmayın...

Çizmeler diz üstünde: Bacakları kaplayan, mini elbiselerin en yakın dostu bu çizmeler, bu sezon sıkça karşımıza çıkıyor. Yeni stilleri üstünde görmeye alıştığımız Kendall Jenner, Stuart Weitzman ile çoktan iş birliği yaptı. Diz üstü çizmelerde bir diğer popüler marka da Amina Muaddi.

Puantiye, leopar, ekose ve kaz ayağı: Desenlerde sezonun hakimi bu dörtlü olacak. İnce elbise ve mayoları kaplayan puantiyenin ve leoparın yanında, kaz ayağı ve ekose desenler de yerlerini alacak. Chiara Ferragni, Venedik Film Festivali'nde giydiği Dior elbisesiyle bu trendin hakkını vermişti. Kendall Jenner da renkli bir leopar örneği.

Bermuda şort: Yüksek belli bermuda şort, bu sezonun sürpriz parçalarından birisi. 19'uncu yüzyılda askerler tarafından giyilen bu şortları, geçtiğimiz günlerde Sophie Turner, Deauville Amerikan Film Festivali'nde tercih etti. Postalları ve ters köşe pembe ceketiyle oldukça sıra dışı görünüyordu.

Deri: Dış giyim denilince akla gelen deri, bu sezon etek, pantolon ve elbise formuna da giriyor. Kullanımı biraz zor olsa da yüzyıllardan beri gelen deri şıklığının yerini pek az şey dolduruyor. Jennifer Lopez'den gelen tümü deri kombin, bu sezon bol bol deriler içinde olacağımızın güçlü habercisi gibi.

Şapka: Kombininizin tamamen havasını bir parça ile değiştirmek istiyorsanız, bu yılın aksesuar trendlerinden biri de şapkalar. New York Moda Haftası'na katılan Gidi-Bella Hadid kardeşler, Tommy Hilfiger X Zendaya şapkalarıyla pek bir sıcak görünüyorlardı. Kareli ve büyük şapkalar, sizin de sokak görümünüzü değiştirebilir.

Postallar: Maskülen görüntüyü sevmeyen, her daim kadınsılığı tercih edenler, bu sezon postalları kendi tarzlarıyla ters köşe ve bir arada bulabilecekler. Çünkü artık postallar, pantolonlar kadar tütü etekler, zarif saten elbiselerle bile çok rahat kullanılabilecek. Romantik ve güçlü duruş için postal harika bir seçenek.

Sıcak renkler: Soğuk ve kapalı havanın imdadına sıcak renkler yetişecek. Tarçın, turuncu, bordo; bu sezonun renkleri. Bir diğer renk trendi ise kış olmasına karşın kullanılan açık renkler. Geçen sene beyaz rengi bol bol giyenler, bu sezon bej renklerin akımına kapılacak.

'Babamın ceketi': Ceketler daha da bollaşıyor. Adeta babanızın büyük beden ceketlerini giymiş gibi görünmek çok trend. Bu konuda Kendall Jenner ve Hailey Bieber'dan en güzel örnekleri gördük bile.