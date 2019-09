PELİN KAYA

Moda haftalarının içinde koşuşturduğumuz şu günlerde bu kez odağımızı Emmy Ödülleri gecesine çevirdik. TV dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen Emmy Ödülleri, geçtiğimiz günlerde Los Angeles'ta düzenlenen törenle 71'inci kez sahiplerini buldu. Oscar ödülleri gecesine bir benzerliği de elbette kırmızı halısı. Ve orada kimler vardı, bakalım...

Gecenin en konuşulan karesi; göz alıcılığı ve şıklığıyla Kendall Jenner ve yanında sönük kalan Kim Kardashian'a aitti. Oldukça derin göğüs dekolteli Vivienne Westwood siyah elbisesiyle her zaman görmeye alıştığımız bir Kim Kardashian vardı karşımızda.

Gel gelelim küçük kardeş bu işi iyi biliyor. Latex detaylı Richard Quinn elbisesiyle hem farklı tasarımlar arayan gözlerime bayram ettirdi, hem de kıyafeti mükemmel taşımasıyla kendisine hayran bıraktı.



EN RÜKÜŞ CHRISTIE

Geçmiş tecrübelerimden dolayı yeşil elbise gördüğümde gerildiğim doğrudur.

Fakat Vera Wang elbisesi, kızıl saçları, uyumlu ayakkabıları ve tamamlayıcı aksesuarları ile Zendaya, adeta mücevher gibiydi ve kocaman bir artı puan aldı.

Derin bir V yaka, Emilia Clarke'ın Valentino elbisesi gibi giyilir ve taşınır.

Böyle bir seçim yapılacaksa göğüs ölçünüz çok önemlidir. Büyük göğüslü hanımlarda klas bir görüntü yakalamanın çok zor olduğu bu kesim, tam da Emilia Clarke'a göreydi.

Gwyneth Paltrow, 'Ben bu kırmızı halı işinden artık sıkıldım' der gibiydi. Aslında elbisesi gerçek bir vintage, Valentino'nun 1963 koleksiyonundan çok değerli bir parça. Ama nedense Gwyneth'in yalın tarzıyla örtüştüremedim.

Brock Collection elbisesi ile bir diğer sevemediğim isim de Lena Headey oldu. Kırmızı halı için ne desenini sevdim, ne de kesimini. Fazla yazlık, fazla cici geldi gözüme.

Gwendoline Christie, Gucci elbisesiyle kırmızı halının en rüküşü olmayı başardı. Dönem filmlerinin bir sahnesinden çıkmış da gelmiş gibi görünüyor. 'Game of Thrones'da yıllardır giydiği zırhıyla gelse çok daha iyi olurmuş.

Louis Vuitton markasının yüzü olmak Sophie Turner'a çoğu zaman iyi gelmiyor. Ama sorun bu sefer seçiminden ziyade Louis Vuitton gibi dev bir markadan böylesi potluklarla dolu bir elbise çıkması.

Sezonun en trend ikilisi; kırmızı ve pembe. Renkleri kırmızı halıya çok yakıştırdım ama modelleri sevemedim.

Taraji P. Henson'ın elbisenin altından kırışık görünen astarlı Vera Wang elbisesi, Mandy Moore'un her an göğüs frikiği verebilirim duruşu yaşatan Brandon Maxwell elbisesi, bakarken bile gerilmeme neden oldu.

Maisie Williams'ı ilk defa bu kadar şık görmek beni mutlu etti. Yakıştırmadığım saç renginden kurtulmuş, biraz da kilo verilmiş. Şık bir JW Anderson elbise, elbiseye uygun ayakkabısı, saçı ve makyajıyla gecenin en şık isimlerinin başında geliyordu.