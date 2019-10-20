PELİN KAYA

İngiliz estetik cerrahı Dr. Julian de Silva, Bella Hadid'i dünyanın en güzel kadını seçmiş. Hadid, altın orana, yani matematik ve sanatta, bir bütünün parçaları arasında uyum açısından en yetkin boyutları içeren orana sahipmiş. Altın orana saygı duyuyorum ama kafamı karıştıran şey; Bella Hadid'in bilinen en estetikli model olması. Herhangi bir müdahale yaptırdığını inkar etse de yıllar içinde yüzündeki değişim ortada. Ama bunca işlem ne popülerliğine, ne de en büyük markalarla çalışmasına engel oldu. Aksine çarpıcı güzelliğini bu işlemlere borçlu. Biz de buna benzer durumu geçen sene 2018 Miss Turkey seçilen Şevval Şahin'de yaşadık. Üstelik Şevval'ın geçirdiği operasyon sadece burun ameliyatıydı. Peki bu olaylardan çıkarılan mesaj şu olabilir mi? Yüzünüzde ya da fiziğinizde beğenmediğiniz bir yer varsa en iyi estetik doktorunu bul, müdahale ettirmek için çok bekleme. Hemen hallet ki dünyanın en güzel kadını seçilmek için geç kalma!



Nilperi hayal kırıklığı yaşattı

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen bir film galasında bana şıklık anlamında en büyük hayal kırıklığını Nilperi Şahinkaya yaşattı. Şahinkaya'nın giydiği tulumun tek başına şık olmasına rağmen kendisine hiç yakışmadığını düşünüyorum. Kocaman kemeri de olmamış. Acaba yanlış açıdan mı diye tüm fotolarını topladım, sonuç aynı; olmamış. Aslında kemerden ziyade en büyük şoku tulumun altına seçtiği ayakkabılarda yaşadım. Kalkıp bütün mağazaları dolaşsam öyle bir model bulamam herhalde. Öylesine demode, öylesine korkunç!



Cannes'da Akın ve Burak şov!

Cannes'da düzenlenen dünyanın en prestijli TV fuarı MIPCOM'da Akın Akınözü ve Burak Özçivit rüzgarı esti. Öyle bir esti ki, ilk kez kadın yıldızlarımız gölgede kaldı. Yılların Burak Özçivit'i ile henüz hayatımıza yeni girmiş Akın Akınözü'nün benzer kırmızı halı görüntüleri aklımıza tek şu soruyu getirdi: 'Hangisi daha yakışıklı?' Ben Özçivit ezer geçer diye düşünürken, Akınözü'nün kısa zamanda ne kadar büyük bir hayran kitlesine sahip olduğunu görmüş oldum. İkisi de jilet gibi şık ve dikkat çekici görüntüler çıkardı ortaya. Akınözü, yıllardır Amerika'da okumuş olmanın meyvesini akıcı İngilizcesiyle bizleri gururlandırarak aldı. Özçivit kameralar karşısında duruşu ve bakışıyla tecrübesini konuşturdu. Bu noktada Akınözü'nün biraz daha çalışması lazım.



Hangisi daha şık?

Deriler içinde üç güzeli bir arada görünce sosyal medya hesabımda 'Hangisi daha güzel?' diye takipçilerime sormadan edemedim. Bestemsu Özdemir'e iddialı parçalar çok yakışmış ama seçtiği bot, çarpıcılığını baltalamış. YouTuber Duygu Özaslan'a deriyi yakıştıramadım. Ya da elimdeki fotoğraf kötü ama kendisinin doğru parçalarla ne kadar iyi göründüğünü biliyoruz. Favorim Dila Tarkan. Giydiği parçalarla öyle bir bütünlük yakalamış ki, zorlama, uyumsuzluk yok; jean- tişört giymiş kadar doğal.