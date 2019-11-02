PELİN KAYA

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin ev sahipliği yaptığı Valilik Ödülleri (Governors Awards), Los Angeles'ta gerçekleşti. Kırmızı halıda bol bol ters köşelerin yaşandığı anlara şahit olduk. Jennifer Lopez'in sıfır dekolteli, hatta zarif mi zarif Reem Acra elbisesi çarşafa dolanmış hissi verse de, en klasik modellerden birine sahip. Elbiseyi çok beğendim ama Jennifer Lopez'e bu tarzı yakıştıramadım.

Renee Zellweger, dünyada zayıflığın yakışmadığı tek kadın olabilir. Dozu o kadar fazla kaçırdı ki, ne giyse bir türlü yakıştıramıyorum. Elbisesi çok hoş ama etkileme konusunda son derece zayıf.



Benim için kırmızı halının kraliçelerinden olan Charlize Theron da büyüleyici güzelliğine ters orantılı, son derece sıradan ve sade seçimiyle gecede hayal kırıklığı yaşattı.

Gecenin prensesi, en şıkı Dakota Johnson oldu. Brandon Maxwell imzalı elbisesi vücut hatlarına öylesine yakışmıştı ki, keşke bu elbiseyi bu gecede harcamasaydı. Kolaylıkla iddianın çok daha yüksek olduğu bir kırmızı halının en şık kadını olurdu. Makyajını çok baskın bulsam da, vücut diliyle elbise modelinin uyumu mükemmel.

Gecede en büyük şaşkınlığı yaşatan isim Meg Ryan oldu. Yanlış estetiklerden dolayı ortada fazla görünmüyor söylentileri doğruymuş. İlk gördüğümde 'Gerçek 57 yaş böyle de biz estetikli kadınlar görmekten unuttuk mu?' diye düşündüm ama zaten çok fazla estetik yaptırdığı için tanınmaz haldeymiş. Yılların acımasızlığının üstüne bir de yanlış seçimlerin eklendiğini görmek üzücü oluyor.



İntikam elbisesi

Ünlü bir erkek ve kadın ilişkilerine son verir ve ayrılık sonrası kadın, medyanın karşısına en alımlı, en seksi, en güzel haliyle çıkıverir. Bu 'Yıkılmadım ayaktayım' demenin değişmez bir kuralıdır. Bu algıyı beynimize yerleştiren de Prenses Diana'nın meşhur intikam elbisesidir. 1994 yılında Prens Charles, verdiği bir röportajda yasak aşkını açık açık itiraf eder ve Prenses Diana bu röportaj sonrası basının olduğu yere en ikonik şıklığıyla 'intikam elbisesi'ni giyerek gider. Defne Samyeli'den de benzer bir yaklaşım geldi. Ayrılık sonrası çıktığı sahnesinde 'Neler kaybettiğine son defa bak istedim' tadında nefis şıklıkta siyah bir elbise giydi. Saçı ve makyajıyla gerçekten kusursuz görünüyor. Sen intikam almaya hep devam et Defne!