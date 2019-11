PELİN KAYA

7'nci Boğaziçi Film Festivali'nde bir saat markasının özel davetinde ünlü akını yaşandı. Ünlü akını demek, bol bol kıyafetlerin konuşulması demek.

Gecede en fazla eleştiriye maruz kalan isimler Belçim Bilgin ve Meryem Uzerli oldu.

Belçim Bilgin'in günümüz trendlerine uygun kombinini maalesef düğmeleri kopacakmış kadar geren ve eteğin altından görünen gömlek seçimi mahvetmiş.

Halbuki etek ve body düşüncesi çok güzel. Çanta seçimi de bir o kadar başarısızdı. Meryem Uzerli şık olamama konusunda istikrarlı gidişini koruyor. Pantolon ve üst bir arada şık ve yeterli olmasına rağmen anlamsız kravat ve kemerle yine kendine has zevkini (!) konuşturmayı başarmış.



EN ŞIK SONGÜL

Serenay Sarıkaya'nın kıyafetine fanları ölüp bitti ama ben beğenemedim.

Çengelli iğneyle tutturulmuş yırtmaçlı eteğin potlu duruşu görüntüyü bozmuş.

Sahip olduğu potansiyele göre son yıllarda gördüğüm en heyecan yaratmayan Serenay'dı.

Selma Ergeç'in poz verme gücü öyle kuvvetli ki; ne giyse muhteşem bir şey giymiş gibi göstermeyi başarıyor.

Elbisenin kesimi, kemeri ve çizmeleri muhteşem ama elbisenin dokusu böyle bir gece için zayıf. Hazar Ergüçlü'nün saç ve makyajı çok hoşuma gitti.

Bluz modelini sevdim ama pantolonun kesimini sevemedim.

Songül Öden, gecenin en şıklarındandı. Yeni kesilmiş kısacık saçları, cesur renkli ceket pantolon takımı ve modern dokunuşlu fuşya renkli ayakkabılarıyla harika görünüyordu.

Melisa Şenolsun'un cesur deneysel kombinlerini seviyorum.

Yakıştırmasak bile en azından demode ve sıkıcı seçimler yapmıyor.

Ceketi çok şık ama çizmenin rengini ve çanta modelini sevemedim.

Geceye en özenli gelenlerin başında Pelin Karahan vardı. Tek omuz açık dore bluzu, makyajı, saçı ve seçtiği aksesuarlarla gözalıcı bir şıklık içindeydi.



Konser kıyafetlerine tam not

Zeynep Bastık, Harbiye Açıkhava'da iki gece üst üste verdiği konserlerinde rüştünü erken yaşta ispat etti. Performansı bir yana elbette ne tarz kostümler giyeceği de merak konusuydu.

İki günde de giydiği tüm kostümlerini çok beğendim. Züleyha Kuru, Sudi Etuz ve Adidas'tan yapılan her seçim gençliğine, şarkılarına ve enerjisine çok uygundu. Canlı renkler, özgün kesim ve modellerle bana biraz olsun Nil Karaibrahimgil'i anımsattı.

Seksapelliğe yönelmeden kolay magazinciliği seçmediği için de kendisini tebrik ederim.