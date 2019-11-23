PELİN KAYA

Moda arama motoru olarak hizmet veren Lyst adlı internet sitesi, 2019 yılının moda trendlerini detaylı bir listeyle açıkladı.

Yıl boyunca 104 milyon yeni kullanıcısıyla site; 6 milyonun üzerinde ürünü, 12 bini aşkın internet satış sitesini, medya, indirim ve fiyat aralıklarını kapsayan istatistiğiyle adeta yılın moda özetini çıkarmış. Sizler için önemli başlıklarını bir araya getirdim.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: Bu yıl 'sürdürülebilirlik' kavramı geçtiğimiz senelere göre yüzde 75 artmış. Tüketicilerin koton, econyl adı verilen atıklardan geri dönüştürülerek elde edilen kumaşlarla üretilen ürünlere olan talebiyle, doğa dostu tasarımlar oluşturuldu.



ÇEŞİTLİLİĞİN EKSİK OLMASI: 2019; gerek mankenler, gerek tasarımcılar açısından çeşitliliğin eksik olduğu bir sene oldu. Etnik, cinsiyet ve beden bağlamlarında çeşitliliğe gidilmesi gerektiği ön plana çıkarken, moda evleri de bu konuda kendilerini geliştirmek için ilk adımları atmaya başladı.

EKSTRA ROMANTİZM: 2019 romantizmin ve iddialı aksesuvarların yılı oldu. Boncuklu çantalar, inci detaylı saç tokaları, tül etekler, babydoll elbiseler çok popülerdi.

Aynı zamanda mini çantaların da etkisi büyük oldu. Kabarık kollu elbiseler de sezonun favorilerindendi.



SOKAK MODASI: Bu modaya duyulan ilginin daha da arttığı bir yıl oldu. Geçen seneye göre tüketicilerin bir spor ayakkabıya yüzlerce dolar para ödemesi dikkat çekti. Sokak modasıyla doğan Off-White yılın en çok aranan markası oldu.

MÜCADELECİ RUH: Politik olarak yoğun geçen sene, modayı ve tüketicileri de etkiledi. Kargo pantolonlar, işçi tulumları, asker yelekleri, bel çantaları ve postallar sonbaharın gözdeleri haline geldi.

90'LARIN DİRİLİŞİ: Crop bluzlardan saten elbiselere kadar 90'lar canlı biçimde geri döndü. Fendi'nin Baguette modeli yüzde 164 artışla ilgi görürken, Jean Paul Gaultier, Thierry Mugler ve Versace gibi markaların arşivleri tekrardan taranarak kırmızı halıda yerlerini buldu.

ŞEKİLLENDİRİCİ KIYAFETLER: Bisikletçi şortlarından sonra bodyler, taytlar ve şekillendirici iç giyim ürünlerine olan ilgi geçen seneye oranla yüzde 83 arttı.



TARZ TERZİLİK: Şort ceket takımlar ve oversized blazer ceketler, senenin en çok ilgi gören ürünlerinden oldu. Bu iki ürün internette aratılırken canlı renkler ve parlak kumaşlardan olanlar tercih edildi.

EN ÇOK ARANAN ELBİ-SE: Zara'nın beyaz üstüne siyah puantiyeli elbisesi, yılın internette en çok aranan elbisesi oldu. Bu durum, yaz aylarında 'puantiye elbise' aramalarını da yüzde 120 artırdı.

EN ÇOK ARANAN AYAKKABI: Yıl boyunca en çok aranan ayakkabı Alexander McQueen'in spor ayakkabısı oldu. Her iki dakikada bir arama motoruna bu ayakkabı soruldu.

GİYDİKLERİYLE EN ÇOK İLGİ GÖREN ÜNLÜLER: Kıyafetleri en çok ilgi gören ünlü, açık ara farkla Meghan Markle oldu.

Ne giydiyse benzerlerinin araştırılma oranını yüzde 216 oranında artırdı. Listedeki diğer isimler sırasıyla Timothee Chalamet, Zendaya, Billie Eilish, Cardi B, Blackpink'den Lisa, Kylie Jenner, Lizzo, Harry Styles ve Billy Porter.

EN ÇOK İSTENENLER: Yıl boyunca en fazla araştırılan, sahip olunmak istenen parçalar sırasıyla Bottega Veneta markasının The Pouch çantası ve kare burun ince bantlı ayakkabıları, Jacquemus'ün Le Chiquito çantası, Prada'nın Bucket şapkası, Louis Vuitton'un Multi Pochette çantası oldu.