PELİN KAYA

Haftanın en çekişmeli ve keyifli moda karşılaşmasını Hadise ve Serenay Sarıkaya ile yaşadık. Hadise'nin bir süredir Dior markasına olan takıntısı biliniyor. Hatta lüks marka seçimleriyle giydiklerini yakıştırmasak bile en az Demet Akalın kadar konuşulmayı başarıyor.



Orijinal olsaydı keşke...

Birkaç gün önce ise bir yardım gecesinde sahneye Serenay Sarıkaya çıktı. Geceden fotoğrafları gördüğümde aklımdan ilk geçen 'Mekanın gerçek sahibi gelmiş, bir Dior kıyafetin hakkını ne güzel vermiş' olmuştu. Yanılmışım. Kombininde Dior olan sadece kemermiş. Elbisesi Sudi Etuz imzalı. Söz konusu Serenay gibi ülkenin en tarz giyinen ünlüsü olunca, insan sadece sezonun trend esintili bir kombininden ziyade orijinal parçalarından oluşan seçimler görmek istiyor. O zaman bunun, Demet Akalın'ın Gülşah Saraçoğlu imzalı Giambattista Valli kıyafetinden ne farkı var ki?



Hollywood'da dekolte rüzgarı

Los Angeles'ta düzenlenen 2. Hollywood Türk Filmleri Festivali'nin kapanış törenine ünlülerin kıyafetleri damga vurdu. Özellikle Melisa Şenolsun, dekoltesi bol yeşil elbisesiyle diğerlerinden fazla konuşulmayı başardı. Ee ne de olsa günümüzün en klasik taktiklerinden biri; önemli bir projeniz olmasa bile iddialı bir kıyafetle kameraları üzerinize çekmeyi başarabilirsiniz. Şahsen ne bol dövmeli dekoltesini sevdim, ne de elbisesinin duruşunu. Ayakkabısını da beğenmedim. Ama saçı ve makyajı hoş olmuş. Yasemin Kay Allen'in de kalp detaylı ceketini sevmedim. Özgün olmak isterken komik görünme tuzağına düşmüş. Büşra Pekin de kilo vermeyi başardı ama hâlâ şık olmayı başaramadı. Gecede en beğendiğim isim ise Belçim Bilgin oldu. Fiziğine uygun tümü payet kırmızı elbisesiyle harika görünüyor. Siyah ayakkabısı kapalı değil de ince bantlı olsa mükemmel olacakmış ama bu kadarcık kusuru da olsun diyelim.



Yaşsız kadın Nebahat Çehre

Ünlü oyuncu Nebahat Çehre katıldığı bir yardım gecesinde yine tüm hayran bakışları üzerine topladı. Kendisi yaşsız olduğu gibi kendisini beğenenlerin de yaşı yok. En gencinden en yaşlısına kadar hepimiz havasına da, duruşuna da, giydiklerine de ağzımız açık bakakalıyoruz. O davette de Özgür Masur imzalı metalik elbise üzerinde öyle kusursuz görünüyordu ki. Özellikle dekoltesindeki tül detaylar dekolteye ekstra zarafet katmış. Makyajı, saç modeli, aksesuvarlarıyla yine ve yeniden mükemmel görünmeyi başaran Nebahat Çehre'ye bir kere daha maşallah diyoruz ve hepimize böyle bir 75 yaş diliyorum.