PELİN KAYA

Bu hafta ülkece göğsümüzün kabardığı bir başarıya şahit olduk.

Haluk Bilginer, 'Şahsiyet' dizisindeki performansıyla Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

Ödülü aldığı sırada yaptığı samimi ve akıcı İngilizce konuşması, duruşu, ülkeye dönüşü ile tam bir örnek sanatçı imajı çizdi. Gelelim bir de dünya starımız(!) Can Yaman'a...



Türkiye'de akla gelen ilk 10 diziyi saysak içinde asla geçmeyecek ama bir şekilde Avrupa'yı kasıp kavuran 'Erkenci Kuş' dizisinin Can Yamanlı turnesi tüm hızıyla devam ediyor. Yine havaalanında sevenlerini ringe çıkar gibi karşılayan Yaman'ı hayranlarının elinden İspanyol polisi yaka paça kaçırarak kurtardı. Öyle komik sahneler gördük ki, haftayı bu duruma gülerek, gırgır geçerek geçirdik. İnsanın aklına 'Tüm bu tantananın içinde Demet Özdemir nerede?' sorusu geliyor. Öyle ya, dizinin diğer başrol oyuncusu da Demet Özdemir. Yok mudur hiç Avrupa'da Demet Özdemir hayranı?

Bu yaşananlardan sonra bazı şeyleri sorgulamadan edemiyoruz. Bir tarafta 65 yaşında Uluslararası Emmy Ödülü kazanmış, geçmişi, eğitimi, aldığı rollerle zirve yapmış bir isim ve mütevazılığı... Diğer tarafta ortada elle tutulur bir başarı örneği olmadan, algı yönetimi ile sözde popüler olmuş bir isim ve yüksek egosu... Yani bir başarı elde etmeden sosyal medyada popüler olmak böyle kolay olabiliyormuş işte.

Can Yaman "Yeni yeni hazmediyorum" dediği sanal gerçekliğine kendini ikna ededursun, ben gerçek başarıyı kutlayan taraf olmaktan asla vazgeçmeyeceğim.



Minik Arya'nın lüks koleksiyonu

Şarkıcı Berkay ve Özlem Ada Şahin çiftinin çocuklarıyla beraber çektirdiği fotoğraftaki lüks detay gözlerimden kaçmadı. 2 yaşındaki minik Arya'nın elinde son dönemin gözde markası Jacquemus'den Le Chiquito model çanta, çantanın ucunda da Fendi markasının kürkten yapılmış Bird Mohawk Monster anahtarlığı. Mikro çantanın satış fiyatı 500 dolar, anahtarlığın ise 900 dolar. Tabii çocuklardaki bu denli pahalı zevkler aklıma ister istemez Kardashian'ları getirdi. Kourtney Kardashian'ın kızı Penelope Disick'in de 2 yaşından beri birbirinden lüks çantalar kullanmasına şahit oluyoruz. Binlerce dolar değerindeki Fendi ve Hermes çanta koleksiyonu şimdiden dillere destan. Bakalım minik Arya'nın da koleksiyonu bu kadar iddialı olacak mı?