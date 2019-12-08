PELİN KAYA

Royal Albert Hall'da gerçekleşen İngiliz Moda Ödülleri, yine birbirinden özel isimleri ağırladı. Kırmızı halıda gözlerimi kamaştıranlar da oldu, gördüğüme inanamadıklarım da... Bakalım o isimler kimler:

■ Rihanna, geceye markası Fenty'ye ait pastel su yeşili bir elbiseyle katıldı. Şifon ceket ve saten elbiseden oluşan kıyafeti, kendi markasını zorlama bir şekilde kırmızı halıya taşıdığı hissi verdi. Markası çıktı çıkalı görmeye alıştığımız sıra dışı seçimlerin kadını Rihanna'dan artık eser yok.

■ Dikkatleri en çok Moncler by Pierpaolo Piccioli elbiseler çekti. Tabii bunlara elbise demek ne kadar doğru tartışılır. Üstelik şimdiye kadar heyecansız bir stile sahip Shailene Woodley'nin seçmesi de ilginç. Aynı tarz seçim yapan bir başka isim de Liya Kebede idi. Dışarıda üşümemeleri iyi de, acaba kapalı alanda töreni izlerken terlememek için ne gibi önlemler aldılar diye merak ettim.

■ Emilia Clarke, Schiaparelli tarasımı sarı elbisesiyle boy gösterdi. Böylesine çarpıcı bir renkteki, elbisenin detayları tam da olması gerektiği gibiydi. Saç modeli, makyajı, ayakkabısı doğru tercih edilmiş. Fakat büyük resimde gördüğüm şey; elbisenin etek kısmının içe katlanan yeriydi. Yine de kırmızı halıda zarif durmayı başarmış.

■ Bir etek boyundan kaybeden isim de; Cate Blanchett oldu. Katıldığı tüm kırmızı halılardan alnının akıyla çıkan, her daim şık olmayı başaran güzel oyuncu, bu kez geçerli notu alamadı. Armani tasarımı elbisesini gölgede bırakan ayakkabı seçimi ve etek boyu ile hayal kırıklığı yaşattı.

■ Naomi Watts, 'Kadife elbise nasıl olur?' dersini güzel Burberry elbisesiyle verdi. Gördüğüm en güzel kadife elbise olabilir. Siyah elbisesini gözlerine uyumlu zümrüt küpeleriyle çok hoş tamamlamış. Kırmızı ruju, saç modeliyle benim için gecenin en klas şıklığına imzasını atmış.

■ Gecenin en şık kadınlarından biri de Julia Roberts oldu. Pırıltılı Giorgio Armani tulumu ile oldukça hoştu. Bunun yanı sıra işin içine doğal saçları, kocaman gülümsemesi eklenince 'İşte Julia Roberts' dedirtiyor.

■ Karın kası dekoltesinin elbisenin önüne geçtiği isim ise Elsa Hosk. Bu görüntüyü vermek için oldukça emek sarfedilmiştir eminim. Swarovski kaplı Celia Kritharioti tasarımı pembe elbisesi, saçı ve makyajıyla göz kamaştırıcıydı.

■ Rosie Huntington-Whiteley'in Bottega Veneta sevdası başına iş aşmış. Bottega Veneta marka elbisenin dağınık ve gözü tırmalayan yakası, Rosie'nin son günlerin en başarısız kırmızı halı performansına imza atmasına neden olmuş.