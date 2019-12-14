PELİN KAYA

Dünyada 100'den fazla ülkede moda, tekstil, dekorasyon, grafik tasarım, endüstri tasarımı, boya, plastik, inşaat gibi pek çok sektörde renk iletişimini doğru şekilde sağlamak için kurulmuş Pantone, her sene olduğu gibi yılın rengini açıkladı: Klasik mavi. Pantone'ye göre; klasik mavi, zamansızlığın ve sadeliğin içinde zarifliği barındıran bir renk. Ayrıca mavinin duygusal açıdan rahatlatıcı olduğu da kabul ediliyor. Öte yandan bu renk; birçok dekor, aksesuar, kıyafet, hatta mimaride de kullanılabilecek güven verici bir renk olarak yorumlandı. Bu resmi açıklama dışında bu renk seçiminin dünyamızı ve doğayı da temsil ettiğini düşünenler oldu.

Kırmızı halıda starların fazla rağbet etmediği bir renk olan klasik maviyi bakalım önümüzdeki günlerde Altın Küre ve Oscar Ödülleri'nde görecek miyiz... Geçtiğimiz günlerde Shailene Woodley, Moncler 1 Pierpaolo Piccioli kıyafetiyle sezon renginin ilk açılışını yaptı.



KUŞ TÜYÜ MODASI



Ünlülerden Angelina Jolie ve Kendall Jenner'ın giydiği kuş tüyü detaylı elbiselerin rüzgarı sene bitmeden tüm dünyayı sarmaya başladı. Beyonce ve Zendaya'nın da seçimleriyle rüzgarın şiddeti iyice arttı. 2020'de bu tarz elbiseleri çok göreceğiz, şimdiden hazır olun. Aslında yavaş yavaş bizde de bir anda kuş tüylü seçimler ortaya çıkmaya başladı. Büşra Pekin modaya uygun giyinse de saç modeli ve ayakkabı seçimiyle zoru başarıp elbiseye demode hava vermiş. Ece Sükan, nefis bir YSL seçerek stil konusunda ne kadar özel olduğunu bir kez daha gösteriyor. Hazal Filiz Küçükköse ise Angelina Jolie'nin giydiği elbisenin benzerini giymiş.



Yılın en şık erkeği: Timothee Chalamet



İngiliz GQ dergisi, 2019'un en şık erkeklerini seçmiş. Sıralama benim kendi listemle öylesine örtüşüyor ki... Erkek stili dendiğinde, kendine yakıştıran seçimleriyle ilk akla 23 yaşındaki Fransız oyuncu Timothee Chalamet geliyor. Tek bir markaya bağlı kalmaması, cesur seçimleri ve özgüvenli duruşuyla bu listenin ilk sırasına yerleşen Timothee'yi, Brad Pitt takip ediyor. Pitt, yıl boyunca katıldığı festivaller ve galalarda smokinin en yakıştığı erkek olarak kadın hayranlarının gönlünü bir kez daha kazanmış oldu. Amerikalı rap'çi Lil Nas X, üçüncü sırada. Modern western stili ve cesur renk seçimleriyle yılın en dikkat çeken yıldızlarından biri oldu ünlü rap'çi. Dördüncü sırada ise İngilizlerin gururu David Beckham var.

30 kişilik en şık erkekler listesinde; Keanu Reeves, Alton Mason, Rami Malek, Harry Styles, Matt Smith, ASAP Rocky, Daniel Craig, Armie Hammer, John Legend gibi isimler de yer alıyor.

