PELİN KAYA

Dün bu köşede Altın Küre Ödülleri Töreni'nin kırmızı halı kıyafetlerini ele almıştım. Bugün de makyaj ve saç bahanesiyle yıldızların yüzlerine yaptırdıkları sihirli dokunuşları inceleyelim. Starlar bilinçli şekilde uygulanan abartısız dokunuşlarla doğallıktan kopmadan da iyi yaş almanın örneklerini sundular.

Mesela 50 yaşındaki Jennifer Lopez, sosyal medya paylaşımlarında en fazla filtre uygulayan yıldızlardan biri. Yüzü her paylaşımında adeta kaymak kadar pürüzsüzdür. Ama gerçekler çok başka. Kırmızı halıda en bakımlı haliyle çekilen karede alın çizgileri, gözaltı çizgileri açık seçik ortada. İstese onların da çaresine bakar ama belli ki dozunu da nerede duracağını da iyi biliyor.

Her daim doğal tarzıyla beğeni toplayan 47 yaşındaki Gwyneth Paltrow, belli ki küçük dokunuşlara bile rağbet göstermiyor. Fotoğraftan görünen, alın, göz, ağız ve çene bölgesine tek bir müdahale bile yaptırmamış. "Yüzümde hiç estetik yok" derse gözüm kapalı inanırım.

50 yaşındaki Cate Blanchett'in alın bölgesinde tek bir çizgi dahi yok. Ama göz ve ağız çevresine hiç el sürülmemiş gibi. Bu denge olunca da yapılan botoks gözü asla rahatsız etmiyor.

44 yaşındaki Charlize Theron dünyanın en güzel kadınlardan. Alın bölgesine botoks uygulanmış ama göz çevresine dokunulmamış. Demem o ki, ne kadar az ya da dozunda dokunuş, o kadar da başarılı ve doğal sonuçlar doğuruyor.



Gurur duyduk

Geçtiğimiz hafta iki Türk markamız göğsümüzü gururla kabarttı. Sussex düşesi Meghan, bileğinde yine Kısmet by Milka marka bilekliğiyle görüldü. Bilekliği birçok kez kullanması ne kadar sevdiğinin işareti. Dünya yıldızı Madonna da sosyal medyada yaptığı paylaşımda parmağındaki Bee Goddess marka Sirius Yıldızı yüzükle dikkatleri çekti. İlahi bilgelik ışığı olan Sirius, gökyüzünün en parlak yıldızı. Tasarımdaki anlamı çok beğenen Madonna styling ekibine hemen yüzüğü aldırmış. Markalara kocaman bravo. Bu tarz örnekleri daha sık görmek dileğiyle.



Beklenen kazak Türkiye'de

Chanel'in 2019 sonbahar- kış koleksiyonunda yer alan logolu kazağa Ekim ayında köşemde yer vermiştim. Modaseverlerin mutlaka alınacaklar listesinde yer alan bu özel parça, Türkiye'de sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinin üzerinde de görülmeye başlandı. İlk Begüm Çabakçor, sonra Tuğana Savgı Kaya ve Beyza Uyanoğlu'nda kazakların her rengini görmüş olduk. Üçünün de kombinini beğendim. Kar mevsimin açıldığı şu zamanlarda kayak stiline de çok uygun olan bu 13 bin TL'lik özel parçayı bahar aylarına kadar daha birçok ünlü isimde göreceğimize eminim.