PELİN KAYA

9 Şubat'ta gerçekleşecek olan Oscar Ödülleri Töreni'ne kadar birçok ödül gecesi yaşayacağız. Bu yıl 25'incisi düzenlenen Critics' Choice Ödülleri de bunlardan biri. O gece kırmızı halıda yürüyenlerin kıyafetlerini mercek altına aldım...



Nicole Kidman

Armani Prive marka, oldukça şık fakat aynı zamanda risksiz ve heyecansız bir tercih yapmış. Aslında her şey yerli yerinde kusursuz gibi görünse de bir şeyler eksik ya da olmamış hissi uyandırıyor.



Charlize Theron

Celine by Hedi Slimane marka elbise tercih etti. Her zamanki gibi şık ve zarifti. Derin V yakadan verdiği dekolte ayarı o kadar dozunda ki... Gecenin en klas şıklığına sahipti.



Anne Hathaway

Atelier Versace bir elbise giydi. Burada da ayarı kaçmış bir dekolte örneği görüyoruz. Naif havasına son derece ters bir seçim yapmış ve maalesef Jennifer Lopez ve Beyonce'nin tarzlarını anımsatmaktan öteye gidememiş.



Jennifer Lopez

Georges Hobeika marka bir elbise tercih etmiş. Altın Küre'deki riskli seçimiyle o kadar beğenilmedi ve eleştirildi ki... Bu sefer kendi standartlarında en sade seçimi yapmış diyebilirim. Ve sonuç; tek kelimeyle mükemmel. Makyajı ve saç modeli de kusursuzdu.



Zendaya

Gecenin en değişik seçimini yapıp neredeyse tüm ilgiyi toplayan isim oldu. Tom Ford imzalı sıra dışı ve iddialı üstü, kusursuz fiziğiyle harika taşımış. Bu özel parçayı Harper's Bazaar Şubat sayısının kapağında Gwyneth Paltrow'un üstünde de görmüştük. Açıkçası açık tenli ve sarışın Gwyneth'e daha çok yakıştırdım.



Mandy Moore

Elie Saab bir takım ve Christian Louboutin ayakkabılar kullandı. Pelerin olmasa daha iyi görünebilirmiş. Ama kesin olan asla kötü görünmediği.



Renee Zellweger

Dior bir elbise ve Jimmy Choo ayakkabılarıyla dikkat çekti. Elbisesi çok şık ve fazlasıyla sade. Ama Renee hep böyledir. Büyük sürprizi belki de kazanmasını garanti gördüğüm Oscar Ödül Töreni gecesine saklıyor.



Lupita Nyong'o

Michael Kors elbisesiyle çikolata renkleri içinde. Kontrast renkler ten rengiyle buluşunca çok daha güzel görünüyor ama ben bu rengi bile ona çok yakıştırdım. Saçları konusunda kararsız kaldım ama bu kadar yoğun renk uyumunu saç modeliyle bozmasını da sevdim.



Laura Dern

Son zamanlarda hep yoğun desenli seçimler yapıyordu. Bu kez Emilia Wickstead marka elbisesi ile sade ama şık tercih yapmış. Hiç şüphesiz düz renkler ona çok daha fazla yakışıyor.