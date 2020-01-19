PELİN KAYA

Haftayı bol davetli, dolayısıyla da bol bol 'Kim neler giymiş?', 'Kim en şık, kim olmuş?' tartışmalarıyla geçirdik. Ayaklı Gazete Ödül Gecesi bu anlamda hareketli, keyifli anlara sahne oldu. Geceye katılan birçok ünlü, en şık halleriyle kırmızı halıdaki yerini aldı...

Serenay Sarıkaya, derin yırtmaçlı eteği ve ceketiyle gecenin en dikkat çeken ünlülerindendi. İddialı yırtmacı hakkıyla taşımasını çok sevdim. Saç, makyaj ve aksesuarlarla yine şık bir Serenay vardı karşımızda.



ÇAĞLA HARİKA

Minileri en yakıştıran ve kusursuz taşıyan Çağla Şıkel, yine kuralı bozmamış ve harika görünmeyi başarmış.

Deniz Akkaya gecede en beğendiğim isim oldu. Taşıması çok zor olan iddialı elbiseyi hatasız taşımış.

Kırmızı halının sürpriz ismi Berfu Yenenler oldu. Daha yeni doğum yapmasına rağmen incecik fiziği, siyah mini elbisesi ve çizmeleriyle büyük beğeni topladı.

Ayça Ayşin Turan'a kırmızı pantolon-ceket takımı çok yakışmış ama öyle yanlış bir ayakkabı modeli seçmiş ki en iyilerin içinde olmayı kıl payı kaçırdı.

Deniz Baysal'ın klasik pantolon-ceket takımını aksesuarlarıyla modernleştirmesini sevdim ama etkileyici olmayı başaramamasına üzüldüm.

Son zamanların en hızlı çıkış yapan ismi Melisa Şenolsun'un değişik seçimler yapmasını seviyorum. Asla sıkıcı olmuyor. Ama bu son seçimini kendisine yakıştıramadım. Daha iyi olabilirdi.

Sinem Ünsal'ın kıyafeti 'Kırmızı halıda beğenilmem için daha çook çalışmam gerekiyor' diye avaz avaz bağırıyor.

Burcu Özberk ise yaşına ve fiziğine o kadar uygun olmayan bir seçim yapmış ki, gecenin şaşırtanları arasındaydı.



HAFTANIN YILDIZLAR

Özge Özpirinçci'nin oynadığı iki film, aynı dönemde vizyona girdi. Özpirinçci'nin 'Biz Böyleyiz' filminin galasındaki rock-chic stilini kendisine yakıştırdık. 'Karakomik Filmler 2' galasında da siyah kadife elbisesi ve aksesuarlarıyla yine şık bir Özge ile karşılaştık. Boy farkı sebebiyle Büşra Develi'nin yanında zor anlar yaşasa da farklı havasıyla beğenileri topladı.

Büşra Develi, sıra dışı seçimiyle yine farkını ortaya koydu. Elbisesini, saçını ve makyajını çok beğendim ama deri ayakkabı seçimini hiç sevmedim. Böyle özel kıyafetler saten kumaştan stilettolar ile eşleştirilirse çok daha iyi olacaktır.

Sinem Kobal katıldığı bir düğünde seçtiği metalik yeşil elbisesiyle haftanın en tartışılan ismi oldu. Çok beğenenler olduğu gibi hiç beğenmeyenler de oldu. Ben beğenenlerin içindeyim. Renk de, model de fiziğine çok yakışmış. Kıvırcık saçlarıyla Shakira gibi moda dünyasında artık demode olmuş bir ismi andırsa da, bir bütün olarak yarattığı havasını çok sevdim.