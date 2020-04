PELİN KAYA

Haftalardır gündemimizi meşgul eden korona salgınının etkileri tüm dünyada yeni gelişmelerle devam ediyor. Ülkemizde sokağa çıkma yasakları ile tam izole olarak sürecin en hızlı şekilde çözülmesi için seferber olmuş durumdayız. Hal böyle olunca kendimizi, bir nebze olsun moral toplamaya, dinlenmeye, uzun zamandır vakit harcayamadığımız şeylere yönelttik. Tüm bunların içinde tüm dünyada yardımlaşmaya ve sosyal sorumluluğa dair kapılar da açıldı. Ünlüler hem kendi imkanlarıyla, hem de emekleriyle koronavirüsten etkilenenler için destek hareketlerine imza atmaya başladılar...

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden olaylı bir şekilde ayrılan ve Amerika'ya yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle çifti, geçtiğimiz günlerde Los Angeles'ta koronavirüs salgınından etkilenen dar gelirli insanlara yardım eli uzatırken kameralara yakalandı. Spor kıyafetlerini giyip, şapkalarını, maskelerini, eldivenlerini takıp Project Angel Food isimli kuruluş için gönüllü çalışarak yemek dağıttılar. Kendilerinden paketleri teslim alan aileler için büyük bir sürpriz olduğunu tahmin ediyorum.

Öncülüğünü Lady Gaga'nın yaptığı One World: Together At Home isimli yardım konseri, geçtiğimiz hafta oldukça konuşuldu. Dünya Sağlık Örgütü ve Global Citizen'ın birlikte düzenlediği, 8 saat süren dijital konserin yayınına; Jennifer Lopez, Celine Dion, Billie Eilish gibi yıldız isimler katıldı. Bu konser, bana gençliğimin başındaki Live Aid konserini hatırlattı. Koronavirüs mücadelesinde ön saflarda savaşan Lady Gaga daha önce de aynı yardım kuruluşlarına 35 milyon dolarlık bağışta bulunmuştu.

Salgına destek olabilmek için ilginç bir yardım da Gwyneth Paltrow'dan geldi. Amerika'da başlatılan All In Challenge'a katılan ünlü oyuncu, 2000 yılında Oscar ödüllerinde giydiği Calvin Klein tasarımı elbisesini açık artırmada satılması için bağışladı. Elbisenin satışıyla No Kid Hungry ve Meals on Wheels yardım kuruluşlarına gıda yardımı yapacağını da açıkladı. Giydiği zaman da çok beğenmediğim bu elbiseyi kendisinin de gözden çıkarttığını düşünsem de, iyilik adına yaptığı bu davranış takdiri hak ediyor.

Ünlü model Gisele Bündchen ile futbolcu eşi Tom Brady yardım hareketine katılanlardan. Yoksulların açlık sorununu gidermek için Feeding America isimli kuruluşa yemek bağışında bulunarak gönülleri fethettiler. Çift ayrıca Brezilya'da bulunan hastanelere destekte bulunup, çocuklara, yaşlılara ve ihtiyaç sahiplerine de yiyecek ve hijyen paketi yardımı yaptı.





AİLELERE YARDIM ELİ UZATTILAR



Türk ünlülerden Burcu Esmersoy da sokağa çıkma yasağından hemen önce arabasına binip yardım için yola koyuldu. 'Ev Hayat Dolu' projesi kapsamında, bağlı bulunduğu belediyenin kendisine verdiği listedeki kişilere ulaştı. Ayrıca sosyal medyadan da yardıma ihtiyaç duyan ya da bu oluşuma destek olmak isteyenlere de çağrıda bulundu.

Pınar Sabancı'nın Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği'nin zirvesinde bahsettiği İyilik Hareketim, bu süreçte de yardım dağıtmaya devam ediyor. Pınar, bir haftada 430 aileye yardım gönderebildiklerini teşekkürleriyle birlikte sosyal medyada açıkladı.