PELİN KAYA

Dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ederken, bir yandan da fiziksel ve ruhsal etkileriyle de baş etmeye başladı. Tarihin her döneminde; savaşlar, salgınlar ve doğal afetler yeni bakış açıları geliştirdi, sanata ve edebiyata konu oldu. Şu an biz de koronavirüs salgınıyla birlikte benzer bir dönemden geçiyoruz. Haftalardır, şüphesiz en çok duyduğumuz 'içimize yönelmek, kendimize dönmek' gibi cümleler meyvelerini verdi. Yeni kararlar, yüzleşmeler, yetenekleri fark etmeler, güzel gelişmelerdi. Ve bazı ünlülerimiz bu yönelişte içindeki sanatçıyı keşfetti. Bir anda medya, tablo tablo resimlerle doldu taştı...



Nurgül Yeşilçay'ın karantina döneminden hemen önce gerçekleştirdiği 'Avratotu' sergisi, bence oldukça ilham verici bir çalışmaydı ve fitili ateşleyen ilk o oldu. Geçtiğimiz haftalarda yazdığım Hande Erçel'in "Madem evdeyiz, istediğimiz kadar dağıtabiliriz" şeklinde ifade ettiği fotoğrafta da boyalarla temasını görmüştük. Fakat bu da yetmedi. Resim merakı çığ gibi büyüdü. Ardından cemiyetin ünlü ismi Burcu Şendir'in neredeyse sergi açacak kadar hummalı çalıştığı resimlerine şahit olduk. Şeyma Subaşı da ilk resim deneyimini gerçekleştirenlerden. Resimlerine, boyaların yanı sıra simler, pullar eklemiş ve bunu terapi olarak hissetmiş.



KORONAVİRÜS SÜPRPİZLERİ

Karantinada açan bir diğer çiçek haberi de Gigi Hadid'ten geldi. Ünlü top model 20 haftalık hamile! Geçtiğimiz günlerde kardeşi Bella Hadid ve sevgilisi Zayn Malik ile 25'inci yaşını kutlayan top model, şimdi hamilelik haberi ile dünya gündeminde baş sıralara oturdu.

Ajda Pekkan da gündemi yönlendirenlerden oldu... Hala sporunu yapması ve genç kızlara taş çıkartacak fit hatlarıyla birçoğumuzun hayranlığını bir kere daha kazandı. Ama katıldığı bir programda çantalarının çakma olduğunu söylemesi de kötü bir sürpriz oldu. Gösteriş yapmak için para harcamadığını söylerken aslında güzel bir şey demek istiyordu ama 'çakma' kelimesi öyle ters bir kelime ki.

Son dönemlerde yeni kararlar almak sadece insanlara özel bir durum olmadı. Bir bomba da dünya devi Yves Saint Lauren'den geldi. Koronavirüs krizinden dolayı Paris Moda Haftası programından çekilme kararı aldı. Yılın geri kalanında ise tamamen kendine yöneleceğini açıkladı. Tıpkı milyarlarca insanın planlarını iptal edip kendi sürecine bakması gibi...



Karantina dansı

Resimden dansa geçiyoruz ve yakışıklı oyuncu Fırat Çelik geliyor karşımıza. Yeğeni ile birlikte çektikleri eğlenceli videoları çok başarılı buldum. Farklı tarzlarda şarkılarla dans ederken harika ikili olmuşlar, tebrikler.