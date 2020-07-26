PELİN KAYA

Pandemi sonrası büyük modaevlerinde yaşanan değişimin başında koleksiyon sunumları ve defileler geliyor. Salgın nedeniyle çoğu marka defilelerini davetsiz yapıyor, bu da dijital ortamda sunulan şovların, canlı yayınların önemini daha da artırmış durumda. Markalar, canlı yayınlarının daha fazla izleyiciye ulaşması adına defile davetiyelerini davetlinin ismine özel olarak e-mail adreslerine göndermeye başladı. Buraya kadar her şey normal. Gelelim bizde yaşanan absürt duruma... Dior markasının Cruise koleksiyon defilesinin davetiyeleri, Türkiye'de başta moda editörleri ve influencer'lar olmak üzere birçok kişiye gönderildi. Bu şık davetiyeleri alanlar da sosyal medya hesaplarında paylaşmaya başladı. Markanın son model çantasının dijital projesinde yer almasa da yer almış gibi gösterenleri gördük de, sahte davetiye hazırlayıp paylaşma cesareti gösterenini ilk kez gördük. Evet, yanlış anlamadınız. Bahsettiğim bu kişi, orijinal davetiyenin üstünde olan asıl ismi fotoşop programlarıyla siliyor ve kendi ismini bambaşka bir yazı karakteriyle davetiyenin üstüne yazıyor, bu sahte davetiyeyi de büyük bir özgüvenle paylaşıyor. 'Ben de davet edildim' diye göstermelik şovunu kimlere yaptı bilemeyeceğim ama bilsin ki Whatsapp gruplarının şu ara en sevdiği, en güldüğü konu bu. Kendisinden bir sonraki davetiyeyi de bekliyoruz.

Haftanın karesi



Uzun zamandır ara verdiğim haftanın karelerine tekrar başlıyorum. Bu hafta en beğendiğim kare, cemiyet hayatının genç isimlerinden Pırıl Çetindoğan'dan geliyor. Tümü siyah renkten yazlık kombiniyle öyle güzel bir kare yakalamış ki, haklı olarak bu kareyi takipçileriyle de paylaştı. Transparan eteği, bikini üstü, geriye toplanmış saçı, kolyesi, gözlüğü ve harika gülümsemesiyle ortaya son derece şık bir görüntü çıkmış.





Buğday tarlasında koleksiyon tanıtımı



Yeni koleksiyonların sunulduğu şu dönemde en dikkat çekenlerin başında Gucci ve Jacquemus var. Gucci'nin aşk üçlemesinin sonuncusu olan Gucci 2021 Resort'un 'Epilogue' koleksiyonu, tam 12 saatlik bir canlı yayınla tanıtıldı. Roma'da Palazzo Sacchetti'de gerçekleşen çekim, gösteri içinde gösteri mantığından yola çıkarak reklam kampanyası çekimlerini belgeledi. Unisex olarak hazırlanan kontrast renklerdeki koleksiyon, görsel bir ihtişam barındırıyor. Gösterinin en ilginç kısmı ise modellerin gerçek modeller olmayıp Gucci tasarım ekibinden oluşması. Jacquemus ise geçen sene lavanta tarlasında yaptığı defileyle büyük bir ses getirmişti. Sonuç Simon Porte Jacqumus'ü de memnun etmiş ki, 2021 İlkbahar-Yaz koleksiyonuna dekor olarak buğday tarlasını seçmiş. Tasarımcı, koleksiyonu için 'Basit bir kır düğünü ya da hasat festivali gibi' yorumunu yaptı. Sosyal mesafeye uygun ve sınırlı sayıda davetliyle gerçekleştirilen defile, görsel bir şölen niteliğindeydi. Her zamanki gibi Provence hayatını referans alan koleksiyonda tasarımcının imzası olan silüetler ve detaylar devam ediyor. Bu sefer aksesuarlar biraz daha öne çıkmış. Özellikle küpelerin, kolye ve bilekliklerin kapışılacağına eminim. En sevdiğim ayrıntı ise defile kadrosunda 42-44 bedene de yer verilmiş olması.