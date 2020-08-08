PELİN KAYA

Şu aralar moda dünyasının en sevdiği konu başlığı Beyonce ve yeni çıkardığı albümü için giydiği 70'e yakın kostüm şovu! Beyonce küçük oğlu Sir Carter'a adadığı 'Black is King' adlı görsel albümünü Afrika geleneğinin ve siyahi tarihinin unsurlarını ele alarak hazırlamış. Bu zengin tarihin sunumunu; 69 farklı kostümle, aksesuarlarıyla ve farklı saç stilleriyle gerçekleştirdi.

2020'de yaşanan ırkçı olaylar sonucunda 'Black is King' adlı filmin vizyonu ve vermeye çalıştığı mesaj daha da büyük önem taşıyor. Herkesin güvenlik ve aydınlık arayışında olduğunu düşünen, 'Önemli olan insanların rengi, dini değil, içindeki zorlukları yenme gücünü ve güzelliği görebilmek' diyen Beyonce, yaptığı proje ile herkese bunu yansıtmak için çaba harcamış ve ortaya mükemmel bir iş çıkarmış.

Kıyafetlerin seçimi ise ortada ne denli büyük bir çalışmanın olduğunun göstergesi. Tek kelimeyle sanatsal, hayranlık uyandırıcı görsel bir şov. Beyonce'nin kreatif grubu Balmain, Valentino ve Burberry gibi önemli ve büyük markalardan seçimler yapmasının yanı sıra projenin ruhuna eşlik ederek dünyanın dört bir yanından siyahi tasarımcılardan da seçimler yapmaya özen göstermiş. Bu görkemli çalışmada Türk/İngiliz modacı, Erdem markasının yaratıcısı Erdem Moralıoğlu'nun da olması gurur verici. Yerim yetmeyeceğinden tüm kıyafetleri buraya koymak imkansız, en dikkat çekenleri sizler için derledim.





Saçlar Afrika gelenekleriyle süslü



Beyonce'nin kullandığı tüm kıyafetler ünlü tasarımcılara ait olsa da uzun zamandır çalıştığı stilisti Zerina Akers'ın da siyahi ve Afrikalı tarihinin kostümlere aktarılmasında büyük rolü var. Beyonce, saç tasarımlarında da Afrika geleneğinden ve siyahi tarihinden unsurlar kullanmaya özen göstermiş. Neal Farinah tarafından Beyonce ve yüzlerce dansçıya yapılan örgüler, farklı kıta ve diasporaları temsil ediyor. Bu sayede izleyicilere farklı kültürler yansıtmak çok hoş olmuş.





Dansları sosyal medyayı salladı

Beyonce, sadece kendisinin ve dansçılarının dış görünüşleriyle kalmayıp danslarıyla siyahi ve Afrikalı köklerinin ritmini de çalışmasına katmış. Bunu da Güney Afrika, Kamerun Cumhuriyeti ve Nijerya'dan dünyaca ünlü koreograflar ile çalışarak başarmış. Dansların koreografileri öylesine etkileyici ki, şimdiden sosyal medyada rüzgarı esmeye başladı bile. 'My Power' adlı şarkısını söyleyenler, dansını yapmaya çalışanlar, 24 saat içinde Tiktok ve Twitter' da #MyPower- Challenge etiketiyle çektikleri videoları takipçileriyle paylaşmaya başladılar.