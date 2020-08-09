PELİN KAYA

Yazıyı okumadan belirteyim... Bu, çok ama çok ilginç ve bir yatırım hikayesi... Rally adında bir online yatırım platformu, Prive Porter sitesiyle iş birliği yapıyor. Amaç; Hermes markasının yeni ve ender görülen çantasına yatırım yapabilmek. Bu yatırım ile birlikte yatırımcı, Hermes Birkin çantasında 'stok' sahibi olup hissedar olabiliyor. Yani en basit terimle bir Hermes çantanın hissedarı oluyorsunuz. Yatırıma açılan ilk çanta Hermes'in 35 cm. Bordeaux Porosus Crocodile Birkin modeli oldu. 2 bin adet hissenin her biri 26.25 dolar değerinde ve bu hesaba göre bir Hermes çanta 52 bin 500 dolar. 2011 yılında benzer modelin 30 cm.'lik olanının 203 bin 150 dolara alıcı bulduğunu belirtirsem ne kadar kazançlı bir yatırım olduğu daha net anlaşılabilir. Çantanın kullanıldığını da sanmayın; köşesinde piyasa değerinin artmasını bekliyor... Lüks piyasasında değeri her geçen gün artan garanti bir parçadan bahsediyoruz. Bu yıl içinde nadir bulunan 20 adet Hermes çantanın daha bu şekilde yatırıma açılacağı bekleniyor.





En kolay haber olabilme metodu!

Bu sefer de Simge Sağın'ın Harbiye Açıkhava'da verdiği konserinde çıkıyor karşımıza. Sağın üç kostüm giymiş, hepsi de Gülşah Saraçoğlu imzalı. Üç kostümü de çok beğendim ve ünlü popçuya çok yakıştırdım. Ama bir tanesi var ki, Latin şarkıcı ve oyuncu Thalia'nın geçen yıl konserinde giydiği kostümle birebir aynı. 'Yok canım bu kadar da olamaz' diyorum, görselleri yan yana getirip farklılık aramak için çaba harcıyorum ama nafile. Peki böyle bir şeye neden ihtiyaç duyulur? Cevap çok basit. Daha da konuşulmak! Sadece magazin değil moda sayfalarında da yer alabilmek! En azından Türkiye sanatçı/modacı piyasası için en kolay haber olabilme metodu şimdilik bu.

O mayonun altına o etek olmuş mu!

Demet Akalın, Bodrum'da çıkacağı sahne için ilginç bir kostüm seçmiş. Üstünde Dior'un Bodrum'a özel olarak tasarlanan J'adior Bodrum yazılı mayosu, altında da eşleştirmek için zevk sahibi birinin asla ama asla aklına gelmeyeceği Gülşah Saraçoğlu imzalı siyah-beyaz puantiye desenli bir etek. Bu arada sosyal medyaya bu kadar meraklı birinin iyi bir fotoğrafçıyla anlaşmamış olması ve hâlâ fotoğraf çekimlerinin çok başarısız olması da ilginç. Mesela mayo ve etek eşleştirmesini sevmemiş olabilirim ama iyi bir poz ya da estetik bir kare çekilmiş olsa kıyafet gözümüze bu kadar kötü görünmeyebilirdi.