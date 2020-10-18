PELİN KAYA

Geçtiğimiz günlerde Kylie Jenner'ın giydiği ve sosyal medyasında paylaştığı Versace elbise, bir anda eski defterlerin açılmasına sebep oldu. Ne de olsa bu elbiseyi geçtiğimiz sene Aleyna Tilki giymişti ve neredeyse tüm moda sayfalarında yer almıştı. Elbiseyi Chiara Ferragni ya da Stella Maxwell'in de giymiş olmasını pek önemsemedik çünkü konuşulacak önemli bir detay yoktu.



Elbise Aleyna'nın üstüne bir tık bol gelmiş olsa da yine de her detayını rahatlıkla görebiliyoruz. En büyük eleştiriyi de bu elbise altına seçtiği ayakkabıları almıştı. Fazla demode, fazla platformlu olması beğenilmemişti. Lakin Kylie Jenner'a baktığımızda da aynı elbisenin mini versiyonu olduğunu söylemek epey zor. Elbiseyi öyle fazla doldurmuş ki kalıp namına bir şey kalmamış. Kylie'nin abartılı makyajı, abartılı filtresi karşısında elbette seçimim Aleyna Tilki oluyor.



RUJ BULAŞMASINI ÖNLEYEN MASKE

Maske kullanımının zorunlu olduğu bu günlerde @superrmask markası, maske altında kullanılan bir aparat üretmiş. Rujların maskeye bulaşmasını önleyen bu aparat, aynı zamanda mesafe açarak rahat nefes almayı da sağlıyor. Bir diğer önemli işlevi ise konuşmamızın karşı tarafa net gitmesini ve anlaşılmasını sağlaması. Buluş niteliği de taşıyan bu ürünü yakında birçok kişide göreceğimize eminim.



TÜRK TASARIMCILARI TERCİH EDEN İNFLUENCERLAR

Ülkemizde adından çokça söz ettiren ve Türk influencerların ilham kaynağı haline gelen Leonie Hanne, Özlem Kaya imzalı 2021 ilkbahar/ yaz koleksiyonundan bej renkli pantolon ceket takım giydi ve şıklığıyla kendisine bir kez daha hayran bıraktı. Günümüz moda ikonlarından Olivia Palermo ise sosyal medyasında Nihan Peker'in 2021 ilkbahar/ yaz koleksiyonundan son derece şirin, adeta pamuk şeker tadında bir elbiseyle paylaşım yaptı. Elbiseyi beyaz pamuklu bir atletle eşleştirmeyi tercih eden Olivia, bu seçimiyle herkesi ikileme düşürdü. Adeta geleneksel beyaz Türk atletiyle şeker tadındaki elbiseyi bir araya getirerek acaba bize ne gibi bir mesaj vermek istedi hâlâ işin içinden çıkamadım...



GİYİM TARZIYLA MESAJ VERİYOR

Dünyaca ünlü yıldız Billie Eilish'in sokakta paparazziler tarafından çekilen fotoğrafları sosyal medyada çok tartışıldı. Müzik dünyasında gencecik yaşına rağmen büyük başarılara imza atan Eilish'in imzası kadar net olan bir tarzı var: Tepeden tırnağa tek renk, tek marka, tek desen ve oversize kesimli kıyafetler. Tarzının altında yatan mesaj ise çok açık: Günümüz şartlarında kadınsal görüntünün öne çıkmayıp, cinsiyetsiz bir görünüm elde etmek istemesi ve cinsel bir obje olmadığını, göründüğünden çok daha fazlası olduğunu ifade etmek istemesi. Tabii böylesine anlam yüklü olunca sokakta habersizce fotoğraflarının çekilmesine de, bunların yayınlanmasına da tepkiler büyük oldu.