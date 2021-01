PELİN KAYA

2020, hepimiz için zorlu bir yıl oldu. Tüm yeni şartlara rağmen yine de en hareketli ve duruma uyum göstermeyi başaran sektör moda dünyasıydı. Geçtiğimiz senenin dünya çapında en çok dikkat çeken ve konuşulan moda anlarını Vogue US yerinde bir derleme yapmış. Öne çıkanları sizler için bir araya getirdim...



Tüm sene boyunca akıllara kazınan unutulmayacak görünümlere ev sahipliği yapan 2020 Oscar Ödül Töreni.

Kanye West'in Paris Moda Haftası'ndaki Sunday Service'i.

Maskelerin vazgeçilmez aksesuarlarımız olması.

Naomi Campbell'ın ultra korunaklı havaalanı görünümü.

Beyonce'nin klibinde kullandığı Marine Serre imzalı hilal ay desenli görünümü.

Black Lives Matter sloganına dikkat çekilmesi.

2020 yılında defilelerin 'out', ekranlardan koleksiyonları izlemenin 'in' olması.

Virgil Abloh'un 2021 ilkbahar erkek koleksiyonu için düzenlediği şov.

Lady Gaga'nın VMA görünümü.

Versace'nin 2021 ilkbahar defilesinde moda dünyasına damgasını vuran büyük beden mankenleri.

Moschino'nun kuklalarla defilesi.

'The Crown' dizisinde Prenses Diana'nın yeniden uyarlanmış tarzı.

'Emily in Paris' dizisinde Emily'nin stili.

Dua Lipa'nın Studio 2054 canlı konserindeki görünümleri.

Balenciaga'nın sonbahar 2021 koleksiyonu için bir sanal gerçeklik oyunu düzenlemesi,

Harry Styles'ın Vogue Aralık sayısındaki stili bu sene dilimizden düşüremediğimiz olaylardan oldu.



DÜNYA STARLARI ONU TERCİH EDİYOR

Justin Bieber, yılbaşı gecesi için bir konser düzenledi ve bunun öncesinde yoğun bir tempoyla hazırlıklarını yaptı. Hazırlık aşamalarını da Instagram hesabından bizlerle paylaştı. Yılbaşı gecesinden bir gün önceki provalarında ise Bieber'ı bir Türk markası olan Les Benjamins takımıyla görmek şahane bir sürpriz oldu. Sosyal medyasından konser linki için kullanılan görselde de yine Les Benjamins'lerini giymiş bir Justin vardı. Bravo Bünyamin Aydın!