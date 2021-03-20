PELİN KAYA

Müzik dünyasının en prestijli ödülü 63. Grammy Ödül Töreni kırmızı halı eşliğinde gerçekleşti. Bu yılki Grammy çok önemliydi, zira iki yeni rekora imza atıldı. Gecenin kazananlarından Taylor Swift, Yılın Albümü ödülünü üç kez kazanan ilk kadın sanatçı olarak tarihe geçti. Oscar de la Renta imzalı elbisesine gelirsek daha önce Candice Swanepoel'un üzerinde görüp çok beğenmiştim ama Taylor'ın üzerinde aynı etkiyi göremedim. Elbisenin bolluğu ve çiçek aplikelerin fazlalığı Taylor'ı boğmuş.







Beyonce gecede 4 ödül alarak 28 ödülle Grammy tarihinin en çok ödül kazananı oldu. Aldığı klip ödülünde kızı da yer aldığı için bu yaşta Blue Ivy de Grammy sahibi oldu. Tabii bu yaşta bir çocuğun Grammy ödülü alması da büyük eleştirilerin doğmasına sebep oldu. Beyonce'nin elbisesi ve takıları Schiaparelli'den. Elbise altına öyle iyi bir korse giymiş ki vücudunu çok iyi toplamış. Gecenin devamında after-party'de ise Beyonce'nin diva ihtişamına bir kez daha şahit olduk. Tüm görünümü Burberry'dendi.







Lizzo ise gecede iki farklı Balmain tercih etti. Elbiseleri vücut oranlarına göre yeniletmiş. Elbiseleri beğenmesem de Lizzo'nun taşıyışını çok sevdim.

Dünyayı kasıp kavuran BTS'in ödül kazanamaması ilginç. Bu durum dünya çapında tüm BTS fanlarını ayaklandırdı. Grubun tüm üyeleri Louis Vuitton tercih etmiş, şık görünüyorlar.







Gecenin en rüküşü olan Phoebe Bridgers, Thom Browne'un iskelet elbisesiyle geceye katıldı.







LIPA IŞIL IŞILDI

Dua Lipa da gecenin en iyilerindendi. Versace'ler içinde adeta ışıl ışıl parlıyor. Saçı, makyajı ve elbisesiyle bana Cher'in ikonik stilini hatırlattı. Gecede üç farklı kostüm değiştirdi. Favorim Versace marka sahne kostümüydü.



CYRUS ELBİSEYİ İYİ TAŞIYAMAMIŞ

Kırmızı halıda Schiaparelli fırtınası Noah Cyrus ile devam ediyor. Bu tarz abartılı couture parçaları taşımak çok zordur ve maalesef uzun boy ister. Keşke etek altından platformlarla bacak boyunu biraz daha uzatsalarmış. Gösterilmek istenen görkemli uyumu hissedemedim.



EILISH'İN TARZI ÇOK SIKICI

Harry Styles tabii ki de yine Gucci'ler içinde. Grammy'de ise favorim olanlar sahnede giydiği Gucci deri takımıydı. Bizim erkek şarkıcılarımızda da böyle bir stil görmeyi çok isterim.

Billie Eilish'in müziğinin çok büyük hayranıyım ancak tarzı inanılmaz sıkıcı. Takımı ise her zamanki gibi Gucci'den.