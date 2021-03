PELİN KAYA

Ünlü markalar Paris Moda Haftası'nda Sonbahar-Kış 2021 koleksiyonlarını bizlerle buluşturdu. Uluslararası alandaki gururumuz Dice Kayek, koleksiyonunu Paris Moda Haftası'nda diğer markaların klasik defilelerinin aksine orijinal bir moda filmiyle tanıttı. Agatha Christie'nin 'Doğu Ekspresi'nde Cinayet' romanından esinlenilen moda filminde Ahu Yağtu, Candan Erçetin, Burak Hakkı, Selma Ergeç ve Hatice Arslan gibi ünlü isimler koleksiyondan parçaları taşıdı. Koleksiyon da en az film kadar başarılıydı.



Givenchy, Matthew Williams ile resmen dijital çağın Z kuşağını hedef kitle belirlemiş. Yeni koleksiyonunda bu kuşağın severek tercih edeceği çok fazla parça var. Defilede öne çıkan parçalar kaba ayakkabılar, kulaklı kar maskeleri ve tamamen açık braletlerdi.

Son dönemde dünyaca ünlü yıldızların kırmızı halı tercihlerinde başı çeken Schiaparelli, yine sevenlerini mest eden bir koleksiyon sundu. Tasarımcılıktaki cesaret devam ediyor. Ancak hazır giyim olarak alıcılar bu cesarete sahip mi, koleksiyon gündelik yaşamda da talep görür mü merak konusu.

Dior, yeni koleksiyonunu konseptine uygun olan Versay Sarayı'nda bizlere tanıttı. Uygun diyorum çünkü koleksiyon masallardan ilham alınarak tasarlanmış. Parçalara bakıldığında hangi masala ait olduğunu tahmin edebiliyor olmak da koleksiyonu üst seviyeye taşıyan bir unsur. Ancak defilede her şey masallardaki gibi toz pembe ifade edilmemiş. Zaten defilenin adı da Rahatsız Edici Güzellik. Dekorda yansıması örtülerle kapatılmış dikenli aynalar ve bundan acı çeken insanlar olması da neden bu ismin seçildiğini bize açıklıyor.



Chanel defileleri yıllardır Grand Palais'te gerçekleştiriyordu. Bu sene tadilat sebebiyle kapalı olduğu için efsanevi gece kulübü Chez Castel tercih edildi. Tasarımcı Virginie Viard bu mekan için "Büyük çılgın mekanları sevmiyorum. Daha samimi olan bu tür yerleri tercih ederim. Karl bana her zaman 70'lerde Paris'te bir restoranda kızların kendi başlarına giyinirken sergilediği gösterilerden bahsediyordu" demiş. Defiledeki hava da aynı Karl'ın sözlerini ifade eder nitelikte.

Miu Miu yeni koleksiyonunu karlar içerisindeki kış konseptiyle bizlere sundu. Defilenin büyük bir çoğunluğunda süslü Miu Miu kadınını görememek beni şaşırttı. Daha çok düz taban kürklü botlara ve rahat giyime yer verilmişti. Bunun yanı sıra Givenchy'de de gördüğümüz örme kar maskeleri koleksiyonun ana unsurlarından biriydi. İleriki kış sezonunda kar maskeleri trendler arasına girebilir.



Louis Vuitton defilesi Louvre'daki Michelangelo Galerisi'nde gerçekleşti. Tasarımcı, modelleri Antik Roma, Yunan ve Etrüsk heykelleriyle Daft Punk'ın hit parçası Around the World'ün melodileriyle birleşti. İtalyan tasarım atölyesi Fornasetti ile bir işbirliği yaptı ve antik çağlardan kalma elle çizilmiş kadın yüzleri kullanıldı.