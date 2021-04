PELİN KAYA

İlkbahar-yaz sezonunun trendlerini hayatımıza sokmaya başladığımız bir dönemdeyiz. Her ne kadar pandeminin etkilerini yaşamaya devam etsek de, modaya ve trende göre giyinmekten hoşlanan okurlarım için ilkbahar- yaz 2021 trendlerini kısaca ele aldım...



MONOKROM DETAYLAR

Siyah ve beyazın vazgeçilmez uyumu, bu sezon kendini birçok desen, detay ve kumaşla trendler arasında gösteriyor. Önümüzdeki sezon bu trendi gündelik giyimden tutun, şık davetlere kadar her yerde göreceğiz. Bu trende güzel örnekler Chanel, Gabriela Hearst, Dolce & Gabbana, Balmain ve Giambattista Valli gibi markalarda mevcut.







BÜSTİYER

Geçtiğimiz kış sezonunda triko büstiyerler ile aldığımız bu trend sinyali önümüzdeki ilkbahar-yaz sezonunda her çeşidi ile bizlerle olacak. İlkbaharda şık ceketlerin içine giymek veya havalı bir yaz kombini yapmak isterseniz mutlaka bir büstiyer edinin derim. Dior, Isabel Marant, Moschino ve Versace bu trendin güzel örneklerini bizlerle buluşturmuş.



İPLER

Bu sezon tasarımcılar, ince çizgilerin zarafeti ve çekiciliği ön plana çıkardığını düşünüyor ve bunun destekleyicisi olarak vücudu saran iplerden yararlanıyor. En son çıkan ilkbahar-yaz koleksiyonlarının hemen hemen hepsinde ip detaylı parçalar bulabilmek mümkün. Versace, Michael Kors, Paco Rabanne ve tabii ki Jacquemus bu trendin öncülerinden.







SÜZÜLEN SİLÜETLER

Gardırobunuzda yerlere kadar maksi boy elbise ve etekleriniz varsa, bu sezon kurtarıcı parçanız olacak. Özellikle tül kumaşlı ve uçuşan modeller bu trendin en asil parçaları diyebilirim. Koleksiyonlarda bu trende örnek olarak en beğendiğim parçalar ise; Valentino, Michael Kors, Etro ve Dior markalarında.



GENİŞ PAÇALAR

Uzun bir süredir olduğu gibi, bu sezon da oversize parçalardan kaçışımız yok. Artık hemen hemen herkesin edindiği geniş paça pantolonlar, ilkbahar aylarının vazgeçilmezi olacak. Orijinal parçalar edinmek isterseniz Bottega Veneta, Schiaparelli, Fendi ve Chanel'in koleksiyonlarına bir göz atın derim.







ÖLÇÜLÜ DEKOLTELER

Başarılı bir dekolte, kadının zarafetini üst noktaya taşıyabilir. Yine de bu trendde de ölçülü pencereler, kaliteli duruş bakımından çok önemli. Bu sezon pencere trendini o kadar çok göreceğiz ki kaçırmayın derim. Givenchy, Prada, Fendi ve Miu Miu bizlere güzel örnekler sunmuşlar.







DİKKAT ÇEKİCİ IŞILTILAR

Araya pandemi de girse biz kadınların süslenmek ve ışıldamak ruhunda var. Henüz davetler, eğlenceler başlamasa da tasarımcılar önümüzdeki sezon için harika ışıltılı parçalar tasarlamışlar ve hepsi alınmış pandemi bitiminde giyilmek üzere bizleri bekliyor! Trendin en hit parçaları ise Celine, Balmain, Burberry, Valentino ve Chanel'de mevcut.



MODERN VİKTORYA DÖNEMİ

Eski zamanlarda vücudu güzel göstermek için kullanılan korseler, şimdilerde görünümlere çekici bir şıklık katmak üzere kullanılıyor. Artık markalar üst olarak kullanılabilecek neredeyse her parçaya ve kumaşa korse detayını katıp parçanın enerjisini değiştiriyor. Alexander McQueen, Givenchy, David Koma, Balmain ve Moschino bu trendin öncü markalarından.