PELİN KAYA

SAG Ödülleri yani Ekran Oyuncuları Birliği Ödülleri sahiplerini buldu. Kırmızı halısız, sunucusuz ve herkesin sosyal medyalarından yaptığı paylaşımlarla geçen bir ödül töreni yaşandı. Yorumlarıma en beğendiğim isimle başlamak istiyorum. Helen Mirren gece boyunca iki kostüm tercih etti. İlk elbisesi Michael Kors ve nefis kolyesi David Webb imzalı. İkinci elbisesi de Badgley Mischka imzalı. 75 yaşında böylesi güzellik ve auraya diyecek söz bulamıyorum..







Bridgerton dizisindeki rolüyle hayatımıza giren milli dükümüz Rege Jean Page, Louis Vuitton imzalı takımıyla jilet gibi görünüyor.

Lily Collins'in seçimi Georges Hobeika Couture'den olmuş. Elbise bu kadar mini boyda olmasaymış daha şık olurmuş.







Emma Corrin'in sıradışı seçimlerini bu zamana kadar başarılı bulmuştum fakat Prada imzalı bu seçimini önemli bir ödül gecesine yakıştıramadım. Moda çekimi gibi olmuş.

Bir dergi çekimi gibi görünen paylaşım da Elle Fanning'den geldi. Gucci takımıyla verdiği karelerle ödül töreni değil de son koleksiyonu tanıtan modeller gibi görünmekten kaçamamış.

Ama olayı abartmak konusunda kimse Kerry Washington ile yarışamaz. 20'ler modasını andıran Etro marka elbisesi ve bonesiyle poz vermek için havuza girmiş.

Nicole Kidman mermer beyazı teninde kaybolan bir Armani Prive ile ne kadar hoş görünse de sönük kalmış.

Yine ten renginde boğulan bir seçim Vera Wang imzalı elbisesiyle Anya Taylor Joy'dan geliyor. Neyse ki bu sefer hiç beğenmediğim upuzun sarı saçlarını toplamış harika olmuş.







Gillian Anderson kırmızı Dolce& Gabbana elbisesiyle harika görünüyor.

Maria Bakalova'nın seçimi baklava desenli bir Dior'dan yana olmuş. Elbisesi ne kadar görkemliyse Maria'nın havası da bir o kadar düşük.

Jared Leto takımını Gucci'den seçerek bizi hiç şaşırtmasa da eline deniz kabuğu şeklinde bir clutch alarak şaşırtmayı başardı.

Cate Blanchett Givenchy takımıyla harika görünüyor. Fakat böyle bir takımın altına burnu kapalı bir stiletto seçilmeli.

Nicola Coughlan, Miu Miu elbisesiyle çok hoş görünüyor.