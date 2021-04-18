PELİN KAYA

Anna Kendrick'in Zuhair Murad elbisesinin renk geçişleri ve modeli çok hoş ama Anna'nın o kadar sönük bir havası var ki bir türlü muhteşem olmuş diyemiyorum. Maalesef saç modeli de kendisine yakışmamış.

Vanessa Kirby'nin yalın seçimlerinin hayranıyım. Her daim doğallıktan şaşmadığı saç modeli, makyajı ve incecik hatlarına uyumlu Versace elbisesiyle yine çok zarif yine çok klas.

Felicity Jones ilk görünümünde Valentino marka carmen yaka elbisesiyle çok şık görünüyor kendine de yakıştırmış. Fakat bu kesimde bir elbiseyle böyle salık bir saç yerine sıkı sıkı olmayan salaş bir topuz görmeyi çok isterdim. Gecenin ikinci görünümünde ise yine Valentino straples bir elbise tercih etmiş. Bu görünümünü saçına ve havasına daha çok yakıştırdım ama aynı gecede iki benzer elbise giymesini de anlamsız buldum.

Renee Zellweger Armani Prive elbisesiyle jilet gibi maşallah! Kumaş üzerinde adeta su gibi akıyor. O kadar kusursuz ki, doğru fitting işte böyle olur diye derslerde örnek gösterilmeli. Ayakkabı olarak da toz pembe/nude karışımı saten bir stiletto tercih etmiş. Gerçekten mükemmel!

Maria Bakalova'nın da seçimi Armani Prive'den oldu. SAGA'daki Dior seçiminden sonra bu görünümü ona çok daha uyumlu olmuş.

Rose Bryne geceye Miu Miu imzalı bir takımla katıldı. Böyle güzel bir takıma bu kadar özensiz görünen bir saç modelini yakıştıramadım. Taşlı terlikleriyle taşlı takımı arasında bir uyum yakalamaya çalışmış ama fazla öne çıkmış ayak parmakları tüm şıklığa ciddi bir gölge düşürmüş. Kapalı klasik bir stiletto çok daha güzel görünürdü.



İngiliz Akademisi Film Ödülleri 74. BAFTA ödülleri geçtiğimiz günlerde sahiplerini buldu. Normalde Cambridge Dükü William ve Düşesi Kate bu ödül törenine düzenli olarak katılır ödül törenine ilgiyi daha da artırırlardı. Fakat geçtiğimiz günlerde Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Phillip'in vefatı üzerine bu yıl katılım gösteremediler. Törene katılan ünlü yıldızların kıyafetlerine ise gelin hep beraber bakalım.



PHOEBE DYNEVOR



Yazıma ilk olarak harika görünen Phoebe Dynevor ile başlamak istiyorum. Tek omuz Louis Vuitton elbisesiyle müthiş klas ve zarif görünüyor. Bu elbiseye benzer bir seçimi SAGA'da Celine marka elbisesiyle Amy Adams da yapmıştı ama Phoebe çok daha iyi taşımış ve yakıştırmış.



PRIYANKA CHOPRA



Gecenin en rüküşü tartışmasız Priyanka Chopra. Ronald Van Der Kemp imzalı kıyafetle onlarca rüküş seçimlerine bir yenisini daha ekledi. Ne giydiği pantolona ne de cekete anlam veremedik. Vücut tipine ve aurasına uygun olmayan seçimler yapmakta büyük bir başarı gösteriyor.



CYNTHIA ERIVO



Bir başka Louis Vuitton seçimi de Cynthia Erivo'dan geldi. Elbisenin zengin dokusu ve işçiliği göz kamaştırıyor. Ama maalesef Cyntia'nın vücut tipine bu kesim olmamış.



GUGU MBHATHA RAW



Gecenin dikkat çeken isimlerinden biri de Louis Vuitton elbisesiyle Gugu Mbhatha Raw oldu. Saç modeli makyajı ve kombinindeki seçimleriyle geceye katılan birçok kişiden daha klas görünüyor.