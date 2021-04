PELİN KAYA

Başarılı Türk markası Mehry Mu şimdilerde Jessica Alba'nın radarında. İki gün üst üste görüntülenen Alba'nın her iki günde de stilini Mehry Mu'nun ilkbahar-yaz sezonunda yer alan Fey Box modeliyle tamamlaması dikkatleri çekti.







Bir başka Türk markası tercihi de top model Alessandra Ambrosio'dan geldi. Kendi plaj giyim markasının 2'nci yılının kutlamasında ve çekimlerinde Serena Uziyel imzalı meşhur Catena model topuklu terlikleri tercih etti.







Emily Blunt, The Jonathan Ross Show'a katılırken tercihi Zeynep Arçay'dan yana oldu. Deri mini bir elbise giyen Blunt, görünümünü tamamlarken ünlü stil danışmanı Jessica Paster ile çalıştı. Elbisenin altına giydiği Yves Saint Laurent çoraplarla da oldukça başarılı bir uyum yakalamış.







VALENTINO'NUN TÜRKİYE ATAĞI

Şu ara en fazla konuştuğumuz marka Valentino desem abartmış olmam. İlk olarak sürpriz bir şekilde Cemal Can Canseven'in Valentino için çektiği reels'ı sosyal medya'ya bomba gibi düştü. Onca influencer içinden nasıl olur da Valentino Cemal Can ile çalışır isyanları, elitist Whatsapp gruplarında çılgınca gezmeye başladı. Bense bu tarz ters köşe ve ezber bozan seçimlerden müthiş keyif alıyorum. Üstelik Cemal'in fiziği de yaşı da uygun ve yaydığı pozitif enerjiyi çok seviyorum. Hemen Cemal ile irtibata geçtim. Sesi telefonda o kadar heyecanlıydı ki. Dünya devi Valentino, Cemal ile Instagram'dan global hesaplarından irtibata geçmiş. New York'a gelip gelmeyeceğini sormuşlar. Hemen ertesi gün kendisini New York'ta bulmuş. Marka yetkilileri ile buluşup kaynaşmışlar. Cemal bu reels'ı jest için çekmiş ama işin asıl önemli kısmı yani iş birliklerinin netleşmesi bu hafta içinde belli olacak. Onun da detayını haftaya bu köşede okursunuz.







Bir diğer keyif veren gelişme de Valentino markasının Pınar Sabancı'yı yazarlar projesi kapsamında İngiliz Vogue editörü Julia Hobbs ile buluşturup kitaplar ve edebiyat üzerine Instagram canlı yayınında bir söyleşi yaptırması oldu. Böyle önemli bir proje için akla gelecek isimlerden biri olan Pınar Sabancı canlı yayında öyle özgüvenli ve başarılıydı ki izlerken müthiş gurur duydum.







1 ÇANTA 3 STİL

Rosie Huntington Whiteley geçtiğimiz haftalarda New York'ta adeta tek kişilik bir defile gerçekleştirdi ve bize 'eforsuz sade şıklık nasıl olur'un dersini verdi. Her giydiğiyle öyle klas görünüyordu ki onu hafta boyunca Instagram hesabımdan övmelere doyamadım. Rosie, kusursuz stilinin yanı sıra aynı zamanda minimalist yaklaşıma da sıcak bakan ünlü isimlerden biri. Özellikle 1 Bottega Veneta çantayla 3 ayrı günde görünümünü tamamlaması dikkatimden kaçmadı. Kombinlerindeki Bottega Veneta trençler ve topuklu sandaletler de bir o kadar başarılı seçimlerdi. Üstelik Rosie bu kombinleri kendisi yani herhangi bir stil danışmanıyla çalışmadan hazırlıyor.