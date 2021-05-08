PELİN KAYA

Dünyanın en vazgeçilmez ve en ünlü çizmesi yine ortaya çıktı. Yıllardır bu çizmeyi yazıyorum ve inanılır gibi değil hâlâ yazmaya devam ediyorum. Kate Middleton 17 yıldır giymekten vazgeçemediği Penelope Chilvers marka çizmelerini yeniden bir çiftlik ziyaretinde giydi. Bunca zamandır Kate ile bütünleşmiş olan bu çizmeler yıllara rağmen hâlâ markanın sitesinde 475 pound yani yaklaşık 5400 Tl'ye satışta ve Kate'in üzerinde görüldüğü zaman çizmeler kısa sürede tükeniyor.







LÜKS MARKALARDA JEAN ESİNTİSİ

Valentino, geçen yıl Levi's ile yaptığı iş birliğine ait Pierpaolo Piccioli'nin tasarımıyla güncellenen Levi's Vintage 517 (1969) jeanleri sonbahar defilesinde sunmuştu. Limited edition olan koleksiyona ait parçalar 28 Nisan'da piyasaya sürüldü. Satış fiyatları modellerine göre ortalama 10.800 TL.







Bir diğer Levi's iş birliği de satışa çıkmasına az zaman kalan Upcycled by Miu Miu koleksiyonu. Koleksiyon, Levi's iş birliğiyle daha önceden sevilen denimlere yeni hayat vererek sürdürülebilirlik ideolojisi peşinde koşmaya devam ediyor. Koleksiyon mayıs ortasında London Selfridges ve Shanghai IAPM'de ilk defa tanıtılacak. Ardından Miu Miu'nun kendi sitesinde, dünya çapında ise 18 mağazasında ve Dover Street Market Los Angeles'ta satışa sunulacak. Bu koleksiyondaki hiçbir parça aynı değil. Miu Miu bakış açısıyla yeniden hayal edilen, geçmişte giyilen ve sevilen giysilerin ömrü uzatıldı, yenilendi.







YILIN EN SÜRPRİZ KAPAĞI

Billie Eilish'in saç rengini değiştirmesinden dolayı tarz konusunda bir sürpriz yapmasını bekliyordum ama sanırım bu kadarını kimse tahmin edemezdi! Yeni albümü için imaj değişikliğine giden Eilish yeni görünümüyle İngiliz Vogue dergisiyle de özel bir çekim gerçekleştirdi. Şimdiye kadar cinsel kimliğini arka plana atıp sadece müziğiyle ön planda olmak için dünyanın en felaket kıyafetleriyle sabrımızı zorlayan Billie'nin içinden çokça Marilyn Monroe, birazcık Madonna, azıcık da Lady Gaga çıkıverdi. Bakalım hepimizi şoke eden bu yeni imajı sürekli mi olacak yoksa bir albümlük mü?