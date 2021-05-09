PELİN KAYA

Şamdan Plus dergisi Anneler Günü için yeni sayısında Aslıhan Doğan Turan ve çocukları ile özel bir çekim gerçekleştirmiş. Çocuk da yaparım bakımlı da olurum dercesine Turan çekimin her karesinde şık ve hoş. Aslıhan kısa süre önce bir Youtube kanalı da açtı.



Kanalında günlük hayatını, bakım ritüellerini, beslenme tüyolarını ve ev hayatından kesitleri bizlerle paylaşacak.



Bir diğer Youtube kanalı haberi de şaşırtıcı bir şekilde Cambridge Dükü William ve Düşesi Kate'den geldi. Onlar da kanallarında hayatlarını ve deneyimlerini paylaştıkları videolar yükleyecek.



ARTIK O DA KOZMETİK DÜNYASINDA

Kozmetik sektörüne girme konusunda iyi direnmiş olan Valentino sonunda inadını kırdı... Markanın kreatif direktörü Pierpaolo Piccioli bu yeni makyaj koleksiyonu için "Valentino Beauty, insan güzelliğidir, tüm cinsiyetlere, yaşlara ve kültürlere açık bir couture makyajıdır" diyor.



Makyaj koleksiyonunun tek bir yüzü olmayacak. Piccioli, markanın birçok yönünü temsil etmek için 16 eklektik yetenek seçti. 40 fondöten rengi, 50 ruj ve bazı göz ürünlerinden oluşan koleksiyon 31 Mayıs'ta piyasa sürülecek ve ön siparişler Valentino'nun kendi sitesinde 1 Haziran'da başlayacak. Fiyatlamaya gelecek olursak, aynı segmentteki diğer markalar gibi fondötenin 64, rujun 30 dolar olması bekleniyor.





MET GALA'DA Z KUŞAĞI DEVRİ

Normal şartlarda bu hafta gerçekleşmiş olması gereken ama pandemi koşullarından dolayı eylül ayına ertelenen Met Gala'nın bu yılki ev sahipleri açıklandı. Bu yılın ev sahipleri bu zamana kadar ki en genç isimler ve Z kuşağı yıldızlarından oluşuyor.



Timothee Chalamet (25), Billie Eilish (19), Naomi Osaka (23) ve Amanda Gorman (22) bir buçuk yıllık aradan sonra moda dünyası için en önemli gecelerden biri olan Met Gala'yı Anna Wintour ile birlikte host edecekler. Bu senenin teması da Amerikan Bağımsızlığı olarak belirlenmiş. Anlaşılan 13 Eylül gecesinde bol bol Amerikan bayraklı tasarımlar göreceğiz. Özgürlük Heykeli kostümünü giyip elinde meşaleyle gelen bile olabilir!