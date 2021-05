PELİN KAYA

BRIT Ödülleri sahiplerini buldu. Yüz yüze gerçekleşen törende oldukça değişik seçimlerin olduğu bir kırmızı halı yaşandı.

Dua yine ilginç, değişik bir görünüm içinde. Elbisesi özel yapım bir Vivienne Westwood. Saç modeliyle Amy Winehouse'u hatırlatması hoşuma gitti. Çorap ve ayakkabı ikilisini sevemesem de söz konusu olan Vivienne Westwood imzalı bir tasarım ise altına tam da böyle bir çorap giyilmeli. Elbisesi ise aşırı yakışmış fakat sahne kostümü oldukça demode görünüyor.







Billy Porter zorlama ve rüküş görünenlerdendi. Genelde gösterişli seçimlerde başarılı ama bu sefer olmamış.

Griff'in tercihi ise 90'lar Kral TV müzik ödüllerinden çıkmış gibi. Elle tutulur beğenilecek tek bir unsur bile yok.







Bir Kral TV gecesi görünümü de Raye'den geldi. Üzerindeki özel yapım bir Etro olsa da Etro demeye bin şahit isteyen bir vaziyette.

Adam Lambert'ın Dolce Gabbana takımı o kadar kötüydü ki sayesinde en sevdiğim leopar deseninden bile soğudum.

Maya Jama seçimini tasarımlarını çok beğendiğim Area markasından yapmış. Parçalar tek başına harika ama Maya iyi taşıyamamış.

Olivia Rodrigo neon renklerde Dior elbisesiyle geceye katıldı. Markanın, Şangay'daki Pre-Fall 2021 defilesinde rengiyle en çok şaşırtan elbisesini giymiş.

Haim grubunun tüm üyeleri The Row'dan giyinmiş. Böylesi bir cümbüşün içinde hoşuma gittiler. The Row, elitist stratejisini son zamanlarda değiştirmişe benziyor. Tüm popüler isimleri bir anda The Row imzalı kombinlerle görmeye başladık.







Harry Styles geceye tabii ki de retro esintilerde Gucci takımı ve Gucci çantasıyla katıldı. Artık beyleri de kırmızı halıda çantayla gördüğümüz bir dönem yaşıyoruz. Ancak Harry'nin çanta modeli günlük kaçmış.







Rina Sawayama içine Giambattista Valli kaçmış Balmain imzalı elbisesiyle geceye katıldı. Bu tarz kabarık elbiselerden açıkçası çok sıkıldım. Hatta işin uzmanı Valli bile yeni koleksiyonlarında eskisi kadar yer vermiyor.

Taylor Swift özel yapım bir Miu Miu elbise ile geceye katıldı. Ten rengiyle bir arada ortaya soluk bir görünüm çıkmış.