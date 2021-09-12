PELİN KAYA

Bu yıl 78.'si düzenlenen Venedik Film Festivali yılın en görkemli festivali olmayı başardı. Cannes Film Festivali'nde geçen o sönük hava bu festivalde telafi edildi. Moda ve görünümler açısından doyurucu ve heyecan vericiydi. Festivale Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in beraber katılımı damga vurdu. Enerjisi yüksek bu çift, yıllar sonra ilk kırmızı halısını ne zaman yapacak diyorduk. Neyse ki Venedik Film Festivali imdadımıza yetişti. Jennifer'ın Georges Hobeika imzalı elbisesinde göğüs dekoltesini pek beğenmesem de öyle şahane kareler vermişler ki, ikisinin liseli aşık tadındaki bakış ve gülüşlerine bakmaktan gözüm ne elbise ne de kombin gördü.



İKONİK ŞIKLIK

Kristen Stewart, Prenses Diana'yı canlandırdığı Spencer filminin galasına herkesi şok edici bir Chanel kıyafet ile katıldı. Diana gibi bir moda ikonunu canlandırıp filmin galasına lohusa kıyafetine benzer bir seçim yapması bir çok modaseveri çıldırttı. Zendaya stil anlamında adeta kendi ligini oluşturdu ve asla rakip tanımıyor. Ne yaparsa yapsın nokta atışı yapmayı başarıyor. Dillere destan Balmain elbisesi ve Bulgari gerdanlığıyla yalnızca festivalin değil yılın en ikonik şıklığına da imza atmış oldu. Balmain elbisenin materyali çok ince kalıplaştırılmış bir deri. Böylelikle milimetrik bir şekilde Zendaya'nın ölçülerine göre yapılmış. Derinin üzerindeki çalışmayla verilen o ıslak görünümü de oldukça başarılı. Anlayacağınız tam bir sanat eseri. Stiliyle en az Zendaya kadar dikkat çeken bir diğer isim Anya Taylor Joy'du. Kırmızı halıda tercih ettiği fuşya Dior elbiseyle yaptığı görünümün adını 'Kırmızı Halıdaki Kırışıklık Deryası' koydum. Neyse ki sonrasında giydiği görünümle hepimizin kalplerini fethetmeyi başardı! Üstelik bir Türk markası olan Dice Kayek'ten giyindi. Elbisesi ile uyumlu terlikleri de tabii ki Dice Kayek.



Kesinlikle tepeden tırnağa, aksesuvar ve diğer dokunuşlarla birlikte tam bir uyum içinde. Festivalin stiliyle en dikkat çeken erkeği kesinlikle Timothee Chalamet oldu. Birlikte oynadıkları film Dune sayesinde Zendaya ile sıkça bir arada görüldüler ve birlikte güzel bir ikili oldular. İlk görünümünde giydiği Haider Ackermann imzalı kadife takımla oldukça iyi görünüyor. Sonraki günlerde tercih ettiği Stella McCartney takım tam bir renk ilhamı. Venedik Film Festivali'ni konu edip de İtalyan kadınlarını çıldırtan Can Yaman'a değinmeden olmaz. Dolce&Gabbana imzalı 2 kıyafetle gördük kendisini. İlk kombininde her seçtiği farklı renk ve dokuda olduğu için uyumsuzluğu sevemedim. İkinci seçimiyle çok daha iyi görünüyor ama keşke pantolon paçaları o kadar kısa olmasaymış.