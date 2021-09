PELİN KAYA

En son 2019 senesi Eylül ayında gitmiştim Avrupa'ya. Sonrasında gelen uzun bir pandemi dönemi... Ve nihayet bu hafta Milano Moda Haftası için İtalya'dayım... Beş gün boyunca dünya modasına yön veren markalar, 2022 ilkbahar-yaz koleksiyonlarını sunacak.

Tabii arada özel partiler de oluyor. Onlardan birine, Pomellato'nun Nudo koleksiyonunun 20'nci yaşının kutlandığı partiye gidiyorum... Öncesinde kulağıma partide Hadise'nin de olacağı geliyor. "Fırsatını bulursam sana sorularım olacak Hadise" diyorum içimden. Ve o fırsatı buluyorum...







'SÜTÜ KESTİM'

Üstünde kırık beyaz renkli uzun Valentino elbisesi ve markanın mücevherleriyle Hadise partide ışıl ışıl parlıyor. Çok duyurusunu yapmasa da aslında markanın ilk Türk marka elçisi olmuş. Partinin düzenlendiği günün sabahında özel bir çekim de yapılmış. Ben videoyu izledim. Şu kadarını söyleyeyim; izleyenlerin çok hoşuna gidecek.

Gelelim sorularıma ve Hadise'den aldığım cevaplara...

Sizi stil konusunda en çok eleştirenlerin başındayım. Ama ne zaman stil danışmanınız olarak İnan Kırdemir ile çalışmaya başladınız, işte o andan sonra karşımıza bambaşka bir Hadise olarak çıkıverdiniz...

Aslında İnan ile ilk çalışmamız bir ödül gecesinde giydiğim ve sonrasında çok eleştirildiğim bir kıyafetle oldu. Hatırlarsan sen de çok eleştirmiştin. Ama İnan'ın "Sürekli eleştirilere kulak asma, bana güven ve kendini bana bırak" demesi beni çok etkiledi. Güvendim ve bıraktım. Bugünkü sonuçtan da çok memnunum.

Sandığımdan daha da zayıfsınız, çok iyi görünüyorsunuz. Diyet mi yapıyorsunuz?

Kesinlikle diyet yapmıyorum, o işi bıraktım. Birkaç sene önce bir test yaptırdım. Bu test sonucunda size hangi gıdaların iyi gelip gelmediğini öğreniyorsunuz. Çıkan sonuca göre; beslenmemde karabuğdaya ağırlık verdim. Sütü tamamen kestim. Bir de hiç içki içmiyorum. Belli başlı kuralları hayat tarzına dönüştürdüğünüzde hem daha fit oluyorsunuz hem de kendinizi daha iyi hissediyorsunuz.







'JLO KONSERDE MAYO GİYDİ DİYE BENZERİNİ YAPTIRMADIM'

Sizi sahnede neden hep mayo ve çizmeden oluşan kostümlerle görüyoruz?

(Bu soruyu cevaplamadan önce telefonunu eline alıyor, fotoğraf galerisini açıyor ve bana konserlerinde giydiklerini gösteriyor.) Aslında sanıldığının aksine hep mayo giymiyorum. Böyle kostüm giyebileceğim sahneler fazla olmuyor. Olduğu zaman da en gösterişli şekilde değerlendirmek istiyorum, bu da iddialı mayolarla çizmelerle oluyor.

Sanırım bu algı Jennifer Lopez'in Türkiye'de verdiği konserden hemen sonra sizin de konserinizde benzer kostümler giymenizden kaynaklandı...

Bunu sorduğun iyi oldu. Çünkü gerçekler hiç de öyle sanıldığı gibi olmadı. Benim konserde giyeceğim tüm kostümler haftalar öncesinde hazırlanmıştı. Yani 'Jennifer giydi, hadi ben de benzerini yaptırayım' diye bir şey söz konusu bile olamaz. Yaptırmak istesem bile olamaz, zira o kadar zaman yoktu. Buna sadece büyük bir tesadüf denilebilir. Benzetileceğini de tahmin ederek giydim çünkü böyle bir rastlantı için ekibimi son dakika yormam doğru olmazdı.



'GEÇİLMESİ ZOR BİR KALKANIM VAR'

Her an gündemdesiniz. Eleştiriliyorsunuz ama bunun yanı sıra her daim güçlü durmayı da başarıyorsunuz. Nedir bunun formülü?

Çünkü kendimi çok seviyorum. Kendimi sevdiğim için de özgüveni yüksek bir kadınım. Tabii bunda yıllar içinde edindiğim deneyimlerin de payı çok büyük. Artık kimin neyi niçin dediğini de çok iyi anlıyor, tartabiliyorum. Kimsenin göremediği, sadece bana özel, geçilmesi çok zor bir kalkanım vardır benim.



'MODAYA AŞKIM 5 YAŞIMDA BAŞLADI'

Modaya olan aşkınız nasıl başladı? İlk ne zaman bu ilgiyi fark ettiniz?

Kendimi bildim bileli modaya ilgim var. İyi hatırlıyorum, henüz 5 yaşındaydım. Üstümde balıkçı yaka bir kazak. Kazağı iyice çekip elbise boyuna getirir, elime fırçayı alır, ayna karşısına geçip şarkılar söylerdim. Bu yaşıma kadar da modaya olan aşkım hiç azalmadı, aksine hep güçlenerek artıyor.