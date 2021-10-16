PELİN KAYA

Yasemin Şefkatli, oldukça ses getiren bir düğünle dünyaevine girdi. Yasemin gecede üç farklı gelinlik giydi. İlki Özgür Masur imzalı dantel detaylı bir gelinlikti. İlk izlenimim; dantel detaylarının son anda eklendiği yönünde oldu. Sanki iki farklı gelinlik görüyor gibiydim. Makyajı ve saç modeli kusursuzdu. Zaten o kadar duru ve aynı zamanda çarpıcı bir güzelliği var ki Yasemin'in kötü görünmesi imkansız. Giydiği diğer gelinlikler yaşına ve havasına çok daha uygundu. İkinci gelinliği payet detaylı ışıl ışıl bir Les Benjamins, üçüncü gelinliği ise hareketli bir Züleyha Kuru tasarımıydı. Ee düğün ünlüler geçidi olunca davetlilerin de giydikleri bir hayli konuşuldu...



Demet Akalın yıllar önce satın aldığı Gucci elbisesini tekrar giymiş. Özel tasarımların bir defalık kullanılmadan yıllar içinde tekrar değerlendirilmesini hem seviyorum hem de çok doğru buluyorum. Zeynep Sever Demirel ise zümrüt yeşili klasik ama klas elbiseyle heykel gibi görünüyor desem abartmış olmam. Gecenin en şık ünlüsü idi. Müziğin, dansın, eğlencenin ve magazinin bol olduğu ender düğünlerden oldu. Genç çifte mutluluklar dilerim.



ÖZENSİZ OYUNCULARA İNAT FİLM FESTİVALİNE YAKIŞIR SEÇİMLER

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali, 2-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleşti. Geceye birçok sanatçımız katıldı. Hafta boyunca en çok konuşulan Tamer Karadağlı-Nihal Yalçın polemiğiydi ama malum benim konum moda. O yüzden ülkenin en önemli film festivalinin kırmızı halısına değinmek istiyorum. Ne üzücü ki giydiğine dikkat eden, özen gösteren oyuncularımızın sayısı çok az.



Çoğu oyuncu kırmızı halıyı umursamamış, sanki markete gider gibi kot pantolon giyip gelmiş. Ülkenin en önemli film festivallerinden birine katılıp böylesine özensiz ve vizyonsuz bir duruş sergilemekle ne gibi bir mesaj veriliyor anlamak mümkün değil. Yurt dışında insanlar 3 ay öncesinden hazırlıklara başlıyor. Cannes'a davet edilseler smokin giyecek oyuncular, söz konusu kendi ülkesinin bir değeri olduğunda nasıl bu kadar zevksiz olabiliyor? Acaba şık görünmeyince entel mi göründüklerini sanıyorlar? Size kötü bir haberim var... Çünkü entel değil maalesef mesleğine saygı duymayan biri olarak görünüyorsunuz.



HARE UYUM İÇİNDE

Ve geçiyorum işine saygı duyan ünlülerimizin kırmızı halı görünümlerine... Hare Sürel geceye özen göstererek hazırlanmış nadir sanatçılardan. Meltem Özbek imzalı elbisesini oldukça beğendim. Aksesuarlarıyla da bir uyum içinde çok hoş ve çok şık görünüyor. Demet Evgar geceye annesinin tasarladığı ve diktiği kırmızı bir tulumla katıldı. Aksesuarlarıyla da kendi tarzını yansıtmış. Farklı bir ayakkabı seçiminde bulunsaydı tulumu daha şıklaştırabilirdi. En iyi kadın oyuncu seçilen Nihal Yalçın en beğendiğim görünümlerden birine imza attı. Ancak böyle bir elbiseye saç ve makyajını özensiz buldum. Öykü Karayel tercihini ikiz kardeşi Ezgi Karayel'in tasarımından yana kullandı. Üzerindeki volanlı tasarımı başarılı buldum ancak altına giydiği bacak detaylı parça epey anlamsız geldi. Değişik bir şey denenmek istenmiş ama olmamış.



DUBAİ'DE TÜRK ŞIKLIĞI

Haftanın en konuşulan ünlüleri, Dubai'de bir otel açılışına davetli olan Neslihan Atagül ve Demet Özdemir'di. Atagül, Özgür Masur imzalı beyaz elbisesiyle mükemmel görünüyor.



Saç modeli, makyajı ve aksesuarları ile her şey dört dörtlük. Eşi Kadir Doğulu ile verdikleri romantik kareyi de çok beğendim. Demet Özdemir'in elbise seçimi ise Museum Of Fine Clothing'den yana oldu. Elbisenin rengi tenine, modeli de vücuduna çok yakışmış. Aksesuarlarıyla da uyum içinde. Sadece sosyal medyasında paylaştığı karelerde elbiseyi daha iyi görebilmeyi isterdim.