PELİN KAYA

Sonunda yılın beklenen nikahı gerçekleşti. Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı çifti, Arzu-Ömer Sabancı'nın evinde gerçekleşen bir nikahla dünya evine girdi. Tabii merakla ve heyecanla beklenen Nazlı Kayı'nın giyeceği gelinlikti. Tercihini Oscar de la Renta'dan yapmış. Straplez kesim gelinliğin odak noktası eteklerine 600 saatlik yani 25 gün süren çalışmayla eklenen devekuşu tüyleri.







Klasik modellerin dışında son derece modern ve trend bir tercih yapmış. Gelinliğinin havasına uyumlu Manolo Blahnik ayakkabıları, incilerle süslediği topuzu, makyajı, duvağı, buketi ve dozunda mücevher tercihleriyle adeta kuğu gibi görünüyordu desem yeridir.







Tabii zarif ve klas bir gelinlik yerine şaşalı görkemli bir gelinlik bekleyen sosyal medya ahalisi başladı eleştirilere. Ertesi gün nikahta çekilen yeni ve birbirinden güzel gelinlik paylaşımları geldikçe doğal olarak eleştiriler de azalmaya başladı. Şimdi düğün için Mayıs ayı bekleniyor. Düğünde giyeceği gelinlikte en az nikahta giydiği kadar zarif olacaktır.







SEZONUN TRENDİ: OTRİŞ DETAYLAR

Nazlı Kayı'nın Oscar de la Renta gelinliğini görünce aklıma bu sene içinde gördüğüm diğer örnekler geldi. Mesela Oscar Ödülleri'nde yine Oscar de la Renta'dan seçim yapan ünlü yıldız Laura Dern. Etekler Nazlı Kayı'nın gelinliğinin aynısı. Geçtiğimiz haftalarda Amal Clooney'nin Londra Film Festival'inde giydiği 16Arlington imzalı elbisesi ve Dakota Johnson'ın kendi filminin prömiyerinde giydiği Gucci imzalı elbisesi de otriş detayları ile dikkat çekiyor.







VICTORIA BECKHAM REKLAMINI KENDİSİ YAPAR

Bir süredir sesi çıkmayan Victoria Beckham sahalara bir döndü tam döndü. Hem televizyon şovlarına katıldı hem de yeni ürünlerinin tanıtımını yaptı. Tabii doğal olarak bu da Victoria Beckham'ı günde en az 2-3 farklı kombinle görmek demek oluyor. Modaseverlere tatmin edici bir görsel şölen yaşatmayı da iyi biliyor. McDonald's renklerindeki kombini hariç yaptığı tüm seçimler tam da onun zarafetine yakışacak şekilde, oldukça şık ve klas. Üstelik giydiklerinin hepsi de yeni koleksiyonuna ait. Yıllardır çıkardığı koleksiyonun en iyi reklamını yapan ünlü de bizzat Victoria Beckham'ın ta kendisi oluyor.







TAKDİR TOPLAYAN İTİRAF

Geçtiğimiz yıl Balmain'ın Kreatif Direktörü Olivier Rousteing'in evindeki şöminede bir patlama gerçekleşmiş ve Olivier gözlerini ertesi gün hastanede açmış. Olay gerçekleştiğinden beri duyulmaması için elinden gelen her şeyi yapmış. Duygularını şu şekilde ifade etmiş tasarımcı. "Tam olarak neden utandım bilmiyorum, belki de moda sektörünün getirdiği mükemmellik takıntısı veya güvensizliklerimden dolayı duyulmasını istemedim." Bu süreçte izlerini ve yaralarını giydikleriyle bir şekilde saklamış. 1 yıl içinde yaptığı tüm paylaşımlarını didik didik inceledim. İlk aylar gerçekten de giydikleriyle bir şekilde gizlemiş sonrasında ise makyajın gücüne sığınmış. Tam olarak iyileştikten sonra cesaretini toplayarak yaşadıklarını ifade etmesi büyük takdir toplasa da şahsen ben hiç gizlememesini tercih ederdim.







HAFTANIN ŞIKI

Meryem Uzerli Türk sinemasının 107. yılının kutlandığı bir da vete katıldı ve şıklığıyla büyüledi. Şu ana kadar gördüğüm en şık Meryem Uzerli olabilir. Uzun zamandır onu böyle başarılı seçimler içinde göremiyordum. Siyah elbisesi, elbisesi ile uyumlu ayakkabı ve çanta seçimleriyle hedefi tutturmuş. Simsiyah bir görünüm doğru aksesuar ve seçimlerle birleşince güzelliği nasıl da ortaya çıkmış. Böylesi klas seçimlerin devamının gelmesini dilerim.