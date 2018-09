Türkiye'de sinema denince akla gelen ilk festival; Antalya Altın Portakal Film Festivali yine tatlı bir heyecanla açılış yaptı. Dile kolay bu yıl 55'inci kez düzenleniyor. Kimler geldi kimler geçti bu festivalden... 1964 yılında En İyi Film seçilen Halit Refiğ'in 'Gurbet Kuşları' hâlâ tüm zamanların en iyi yerli yapımları arasında gösteriliyor. Yılmaz Güney hem yönetmen, hem oyuncu, hem senaryo yazarı olarak festivalin gediklisiydi; 'Toros Kartalı Cumali', 'Bir Çirkin Adam', 'Endişe', 'Sürü' vs... Türkiye'de solun yükselişe geçtiği 70'lerde; 'Düğün', 'Kara Çarşaflı Gelin', 'Maden', 'Yusuf ile Kenan' gibi toplumsal içerikli yapımlar en iyi film ödüllerini aldı. Cüneyt Arkın'dan Kadir İnanır'a, Müjde Ar'dan Şener Şen'e, Türkan Şoray'a kadar birçok yıldız bu festivalde hak ettikleri ödülleri aldılar. Derviş Zaim, Ferzan Özpetek, Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz gibi son dönemin büyük ustaları, Altın Portakal'da adlarını duyurdular.

Altın Portakal'ın magazini de boldu. 2000 yılında Metin Akpınar, kaldığı otelin balkonunda çıplak dolaşırken fotoğrafı çekildi. 1997'de Güvenç Kıraç ve Cüneyt Arkın aynı masada otururlarken kavgaya tutuştular. Oyuncusundan yönetmenine, eleştirmenine kadar sinema sektöründen herkes mutlaka Altın Portakal'da olmayı gereklilik gördü. Çünkü Altın Portakal sinemamıza her zaman yön verdi.



FESTİVALLER ÇAKIŞTI

Festival şimdilerde ise kabuk değiştiriyor, uluslararası boyutta kendine yer edinmeye çalışıyor. Bu yıl En İyi Film için Hirokazu Koreeda'nın 'Shoplifters', Alvaro Brechner'ın 'A-Twelve- Years-Night', Pawel Pawlikowski'nin 'Cold War' gibi iddialı yabancı filmleri yarışacak.

Türkiye'den ise Mustafa Karadeniz'in 'Çınar' ve Sefa Öztürk Çolak'ın 'Güven' filmleri büyük ödüle aday. Artık yerli ve yabancı filmler aynı kulvarda yarışıyorlar. Zamanla bu formatın oturacağına inanıyorum. Tabii yerli yönetmenlerin de yeni formata tavır koymaktan vazgeçmeleri gerekiyor! Bu durumdan yine sinema zararlı çıkıyor. Mutlaka ortak bir noktada buluşulmalı. Önceki gün Adana Altın Koza Film Festivali'nin kapanışı ile Altın Portakal'ın açılışının aynı gün ve aynı saatlere denk gelmesi üzücüydü. Sanki her ay bir festival düzenleniyor da iki en önemli festival aynı saate denk geliyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve ekibi Altın Portakal'ın dünya çapında bir festival olması için büyük emek harcıyor. Turkuvaz Medya Grubu da ana sponsoru olarak festivale büyük katkıda bulunuyor. Bu büyük çaba da iki Oscar'lı İranlı yönetmen Asghar Farhadi, Fransız aktör Vincent Cassel, Macar yönetmen Bela Tarr, Polonyalı usta yönetmen Pawel Pawlikowski, Türkiye'nin gururu Ferzan Özpetek gibi usta isimlerin festivale gelmesiyle meyvelerini veriyor.

Festivalde yıldız yağmuru önümüzdeki günlerde 'Terminatör- 3 filminin yıldızı Kristanna Loken ve ABD'li oyuncu Eric Roberts'ın gelmesiyle devam edecek. Tabii yıldızları getirmek yetmez; asıl başarı Altın Portakal'ın uluslararası arenada söz sahibi olmasına bağlı. Türel de zaten bu hedefe ulaşmak için çalışıyor.