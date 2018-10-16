Huawei Connect etkinliğinde Huawei Türkiye Enterprise İş Birim Başkanı Robben Zeng ile de konuşma fırsatım oldu. Huawei için Türkiye'nin gerçek anlamda stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten Zeng, şöyle konuştu: "Bugüne kadar Türkiye'de yerleşik telekomünikasyon operasyonları ve akıllı telefon pazarında büyük başarılar elde ettik. Telekomünikasyon segmentinde Türkiye'de bir numaradayız. Diğer yandan Türkiye'de enerji, eğitim, sağlık sektörü ve daha pek çok alana, altyapı ve iletişim anlamında önemli ürün ve servislerle katkıda bulunuyoruz. Türkiye'de Vodafone'un tamamı, Türk Telekom ve Turkcell'in altyapılarının yarısı Huawei'den oluşuyor."

Zeng, 5G teknolojisiyle ilgili de önemli açıklamalarda bulundu: "Türkiye'nin 5G'nin kullanıldığı ilk ülkelerden biri olması konusunda desteklerimiz sürüyor. Türkiye'de regülatörler, operatörler ve üniversiteler ile 5G'yi tam anlamıyla hayata geçirmek için iş birliği içinde ilerliyoruz. 5G'ye her anlamda hazırız. Huawei, 4G'de olduğu gibi 4.5G ve 5G'de de Türkiye'de en büyük tedarikçilerden ve iş ortaklarından biri olarak konumlanacaktır.

5G hayatın birçok alanında avantajlar getirecek. 10 GBPS'a kadar hız desteği sağlayan 5G ile yapay zeka, sanal gerçeklik, uzaktan eğitim, uzaktan ameliyat ve sürücüsüz araçlar gibi pek çok yeni teknoloji hayatımızın bir parçası haline gelecek. 5G ile 1 milisaniyenin de altında bir gecikme hızından söz ediyoruz. Bu kadar kısa gecikme hızları ise birçok uygulama ve teknolojinin çağ atlamasını sağlayacak. Şu an test aşamasında bu hızları yakaladık."