Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Mevlüt Tezel > Sıra Türk Telekom’da
MEVLÜT TEZEL
02 Ocak 2019, Çarşamba MEVLÜT TEZEL

Sıra Türk Telekom’da

Turkcell, geçtiğimiz hafta hotspot kullanımı (mobil paylaşımı) için abonelerinden 9 TL ek ücret alacağını açıklamıştı. Sosyal medyada birçok insan bu kararı eleştirince Turkcell geri adım attı, Hotspot kullanımı için ekstra ücret almayacağını açıkladı. İşte büyük marka böyle olunur, müşterisinin görüşüne önem veren marka her zaman kazanır. Şimdi aynı adımı 'dan bekliyoruz. Türk Telekom'un Adil Kullanım Kotası kaldırıldıktan sonra uygulanmak üzere açıkladığı yeni tarife ücretleri çok yüksekti. Yeni tariflere göre; limitsiz internete ödeyeceğimiz tutar yaklaşık 2.5 kat artıyor. Örneğin 100 Mbps'lik hızda limitsiz bir paket için 100 lira ödüyorduk, yeni sözleşme yapınca 341 lira ödeyeceğiz. Bu fiyatlar da büyük tepki çekti. Türk Telekom, internet sektöründe lider marka ve diğer markalara da alt yapı sağlıyor. Açıklanan yeni tarife ücretleri, diğer markaların da ücretlerini uçuracak cinsten! Umarım Türk Telekom da Turkcel gibi geri adım atar, daha adil fiyatlar açıklar. Ülkece enflasyonla mücadele ediyorken, Türk Telekom'dan da makul zam beklemek tüketicinin en doğal hakkı.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN