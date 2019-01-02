Turkcell, geçtiğimiz hafta hotspot kullanımı (mobil internet paylaşımı) için abonelerinden 9 TL ek ücret alacağını açıklamıştı. Sosyal medyada birçok insan bu kararı eleştirince Turkcell geri adım attı, Hotspot kullanımı için ekstra ücret almayacağını açıkladı. İşte büyük marka böyle olunur, müşterisinin görüşüne önem veren marka her zaman kazanır. Şimdi aynı adımı Türk Telekom'dan bekliyoruz. Türk Telekom'un Adil Kullanım Kotası kaldırıldıktan sonra uygulanmak üzere açıkladığı yeni tarife ücretleri çok yüksekti. Yeni tariflere göre; limitsiz internete ödeyeceğimiz tutar yaklaşık 2.5 kat artıyor. Örneğin 100 Mbps'lik hızda limitsiz bir paket için 100 lira ödüyorduk, yeni sözleşme yapınca 341 lira ödeyeceğiz. Bu fiyatlar da büyük tepki çekti. Türk Telekom, internet sektöründe lider marka ve diğer markalara da alt yapı sağlıyor. Açıklanan yeni tarife ücretleri, diğer markaların da ücretlerini uçuracak cinsten! Umarım Türk Telekom da Turkcel gibi geri adım atar, daha adil fiyatlar açıklar. Ülkece enflasyonla mücadele ediyorken, Türk Telekom'dan da makul zam beklemek tüketicinin en doğal hakkı.