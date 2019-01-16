Dün GÜNAYDIN'dan Ömer Karahan'ın 'Paparazzilik tarih mi oluyor?' sorusunu gündeme getiren manşet haberi, medyada önemli bir tartışma başlattı. Son dönemde oynadığı film ve dizileri tutmayan, kariyeri düşüşte olan Kenan İmirzalıoğlu, beş yıl önce bir teknede eski sevgilisiyle çekilmiş fotoğraflara çok kızmış ve dava açmıştı. Mahkeme, 'Söz konusu fotoğrafların yayınlanmasında kamu yararı yoktur' diyerek İmirzalıoğlu'nun kişisel haklarının ihlal edildiğine karar verdi.

Eğer mahkemenin; ünlülerin sokakta, teknede de mahremiyeti vardır, izinsiz fotoğrafını çekemezsiniz anlamına gelen kararı temyiz edilmezse, bundan sadece magazin değil tüm basın zarar görür. İmirzalıoğlu, basın özgürlüğünü tehlikeye attı.

İmirzalıoğlu'nun faydalandığı özel hayatın gizliliği ve kişilik haklarının ihlali konusunda yeni çıkan yasanın basın özgürlüğüne zarar vereceğini dört-beş yıldır yazıyordum.

O zaman da Sezen Aksu, teknede çekilen fotoğrafları için dava açmıştı.

Şimdi gazetecilerin yaptıkları her haberde kamu yararı mı arayacağız?

Gazeteler; insanlara keyif veren, merak uyandıran haberler sayesinde okunuyorlar.

Kamu yararının tam tarifi mi var?

Örneğin; magazinin haberlerinin insanlara keyif vermesinde, rol modelleri seçmesine yardımcı olmasında da kamu yararı vardır. Ünlü bir mankenle teknede fotoğrafı çekilen bir katil ya da dolandırıcı da olabilir! Bu yasadan ve mahkemenin verdiği son karardan Çiftlik Bank'ın Tosun'u Mehmet Aydın bile faydalanabilir. Tosun da, özel hayatım ihlal ediliyor diye dava açabilir. İmirzalıoğlu bir taş attı kuyuya, şimdi çıkar çıkarabilirsen!

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İşte paparazzilerin ve magazinin faydaları



Bundan sonra Kenan İmirzalıoğlu gibi ünlülerin mahremiyetine zarar gelir diye haber yapılmayacaksa, magazinin ortaya çıkardığı tarihi değiştiren şu haberleri bir daha okuyamazsınız:

-Ergun Göknel, SHP döneminde İSKİ Genel Müdürü'ydü.

Göknel'in, kendisinden 29 yaş küçük sekreteri Feray Karvar'la aşk yaşadığı ortaya çıkınca, eski eşi Nurdan Erbuğ İSKİ'de yaşanan tüm yolsuzlukları anlattı. Göknel, sekiz yıl dört ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bu skandal sonrası SHP tarihe karıştı. Bu partinin devamı CHP de hâlâ İSKİ yolsuzluğunun faturasını ödüyor.

-Eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın, Beyaz Saray stajyeri Monica Lewinski'yle yaşadığı ilişki, ABD tarihinde yaşanan en önemli seks skandalıydı. Clinton, ilişkiyi kabul edip ifade vermek zorunda kaldı.

-Silvio Berlusconi, paparazzilerin en sevdiği, en çapkın İtalyan başbakanıydı.

Villasında toplayıp çılgınca partiler düzenlediği genç kızlarla ilgili birçok haber çıktı.

18 yaşından küçük Faslı bir dansçı kızın da bu eğlencelere katıldığı iddiası üzerine Berlusconi'ye dava açıldı.

-Siyasetçi Eliot Spitzer'in banka hesabı incelendiğinde, para gönderdiği yerin genelev olduğu anlaşıldı.

-1979'da magazinciler, CHP'nin eski içişleri bakanlarından olan Hasan Fehmi Güneş'i, Aynur Aydan isimli sanatçının Beşiktaş'taki evine girerken yakaladı. CHP hükümetinin düşmesine kadar giden olaylar böyle başladı. Aydan, gazetecilere bakanla yaşadığı yasak ilişkiyi anlattı. Güneş, Türk halkından özür dileyerek istifa etti.

-1999'da dönemin DYP Milletvekili Kamer Genç, oğlunun Ankara'nın Oran semtindeki evinden sarışın bir dansözle çıkarken görüldü.

Genç, oğlunun evine 'çiçek sulamak' üzere gittiğini iddia etti. 'Çiçek sulamak', mizahın en çok kullanılan klişelerinden birine dönüştü.

-Amerikan sosyetesinin tanınmış siması Wallis Simpson, boşandığı iki eşinden sonra aşkı, eski Galler Prensi Edward Simpson'da buldu. Bu haber gündeme bomba gibi düştü. Birleşik Krallık'ın katı kuralları, kralın, hâlâ yaşayan eski kocaları olan bir kadınla evlenmesini uygun bulmuyordu.

1936'da Kral Edward, sevdiği kadınla evlenebilmek için tahtından vazgeçti ve tahtı erkek kardeşi 6. George'a devretti.

Eğer bu skandal yaşanmamış olsaydı, 6.

George'un kızı olan şu anki Birleşik Krallık'ın kraliçesi Elizabeth belki tahta çıkamayacaktı...

Edward ve Wallis Simpson çifti, Adolf Hitler'in de sıkı dostuydu.