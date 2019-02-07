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MEVLÜT TEZEL
07 Şubat 2019, Perşembe MEVLÜT TEZEL

O bir snooker duayeni

Üç oğlu, iki kızı ve bir sürü de torunu olan Trabzonlu 85 yaşındaki Fatma Bostan'ı diğer ninelerden ayıran bir özelliği var. O bir snooker duayeni. Snooker bir bilardo türü, İngiliz bilardosu diyenler de var. ise 10 yıldır 'ta yayınlanan snooker maçlarını kaçırmıyor, en sevdiği oyuncu Ronnie O'Sullivan. Her turnuva öncesi Eurosport'ta snooker spikeri Emre Özcan'la konuşup maçlarla ilgili bilgi alıyor. Özcan, iki yıldır telefonda görüştüğü Fatma Nine ile harika bir röportaj yapmış; mutlaka izleyin. Özetle 'de her nine evde izdivaç ya da kadın programı izlemiyor.

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