İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Avrupa'da PKK'ya destek verip Türkiye'ye tatil yapmaya gelenlerin gözaltına alınacağına yönelik sözlerini İngiliz The Times gazetesi sinsice çarpıttı.

Soylu'nun sözleri, başta Almanya olmak üzere Avrupa'da PKK'ya çalışanları ve destek verenleri hedef alıyordu. Adamlar, Almanya'da PKK'ya çalışıyorlar, örgüte maddi manevi destekte bulunuyorlar, Türkiye'nin zararına dokunacak her türlü eyleme giriyorlar, sonra da Bodrum'da tatil yapıyorlar.

Türkiye bölünsün diye çalışıyorlar ama köylerine villalar yapıyorlar. Elbette eleştirebilirsin, muhalefet edersin ama terör örgütüne çalışmak ve destek vermek suçtur!

Bu hainler sayesinde Avrupa ülkeleri yıllardır ülkemizi baskı altına alıyor.

Öte yandan Soylu'nun fikirleri ne kadar doğru olsa da, bunu direkt dile getirmesi Avrupa basınına manipülasyon yapma fırsatı verdi.



AMAÇLARI BELLİ!

Şimdi Avrupa basını 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirenler gözaltına alınacak' algısı yaratıyor. The Times gazetesi haberi şöyle verdi: 'Hükümet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rejimine muhalefet ettiklerinden şüphelenilen kişilerin Türk topraklarına ayak basar basmaz gözaltına alınacaklarını söyledi...' Yazıklar olsun, bu mudur objektif basın anlayışınız?

The Times, Soylu'nun ifadesinin PKK'lılara yönelik olduğunu bilmiyor mu? Elbette biliyor ama turizm sektörümüze zarar vermek için bu sözü çarpıtıyorlar işte.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alması durumunda çeşitli yaptırımlar uygulanabileceğini açıkladı. Sosyal medyada FETÖ'cü birçok hesap, S-400'lerin alınmaması için adeta yırtınıyorlar.

S-400'lerin Türkiye'ye faturasının ağır olacağına dair tehditler savuruyorlar.

Önce ABD'den Patriot istedik vermediler, şimdi de parasını ödemeye devam ettiğimiz F-35'leri de vermeyiz diyorlar. S-400'lerin alımını iptal etsek bize Pariot ve F-35'leri verecekler mi? Yahu bunlar insansız hava araçlarını bile bize vermediler, kendimiz yaptık.

Özetle S-400'lerin alınması Türkiye'nin bağımsızlığı için çok önemlidir.

Şimdi dolar vurguncuları S-400 krizi vesilesiyle ABD Başkanı Donald Trump'ın Tweet atmasını dört gözle bekliyorlar.

Avrupa, basını turizmde kriz çıkarmaya uğraşıyor. Amaçları ortada; turizm gelirleri düşsün, dolar uçsun da Türkiye dediklerimizi yapsın!

Türkiye'nin beka sorunu yok diyenler... İşte tüm bunlar beka sorunudur.

Yine dört koldan saldırıyorlar.

Ve hükümet, ülke çıkarlarından taviz vermeden, her türlü baskıya göğüs gererek seçimlere giriyor.