Atv'nin reyting rekortmeni yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?', yeni sezona güzel bir giriş yaptı.

Geçtiğimiz sezon başarılı bir yarışma çıkararak 1 milyonluk soruyu görmeye hak kazanan yarışmacı Arda Ayten'e yöneltilen soru gündeme damgasını vurdu.

Genç yarışmacı, '10 kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nda bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?

A) Vatan, B) Kan, C) Toprak, D) Yurt' sorusuna 'Toprak' yanıtını vererek 1 milyon TL'nin sahibi oldu.



ANLAMLI SORU

1 milyon lirayı hak etmek için İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere bilmek... Bence anlamlı, güzel bir soru olmuş, verilen mesaj da güzel.

'Bu zamanda kim İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere bilir?' dediğinizi duyar gibiyim. Yanlış hatırlamıyorsam; ortaokul 1. sınıfta İstiklal Marşı'ndan sözlü olmuştuk.

10 kıtayı da ezbere okuyamayanlara öğretmen, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını 20 kere yazma ödevi vermişti.

Bazı arkadaşlar ödevi bitiremediği için okula gelmemişti.

Bizim zamanımızda vatanımızla ilgili önemli konular, ezbere de olsa öğretilirdi.

İsmi lazım değil, bir haber sitesi 1 milyonluk sorunun Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk sunduğu programda bilinmesi ve sorunun da İstiklal Marşı ile alakalı olmasını reklam kokan hareket olarak gösterdi. Ve "5 milyon reklama harcasanız bu kadar ses getirmezdi" diye yorum yaptı. Evet, 5 değil, 10 milyon da harcasanız böyle bir reklam yapılamazdı.

Ama söz konusu haber sitesinin kaçırdığı bir nokta var. Birincisi, İstiklal Marşı ile ilgili sorunun Türkiye'de gündem olmasını sağlayan yine yarışmanın kendisiydi. 'Kim Milyoner Olmak İster?', yıllarca reyting rekoru kıran, ekranların en uzun soluklu yarışmalarından biri. Başka bir yarışmada aynı soru sorulsa benzer bir etki yaratmazdı.

Bu haberi yapanlara asıl güzel yanıt, yıllar önce 'Hababam Sınıfı' filminde verilmişti aslında. Hababam Sınıfı'nın haylaz öğrencileri, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni ezbere bilemeyeceğini düşünen edebiyat öğretmenine hep bir ağızdan hitabeyi okuyarak hak ettiği yanıtı vermişti.

Şimdi de aynı yanıtı Arda Ayten kardeşimiz vermiş oldu.

Bütün kıtaları ezbere bilmese de İstiklal Marşı'nın anlamını yüreğinde hisseden milyonlarca insanımız var.

Atv yönetimini ve yarışmanın yapımcısını kutluyorum.

İstiklal Marşı'nın anlam ve önemi ancak bu kadar güzel ifade edilebilirdi.



Kredi fırsatçıları

Kamu bankalarının otomobil satışlarını artırmak için başlattığı düşük faizli krediye yönelik Hürriyet gazetesinden Emre Özpeynirci ilginç bir iddia ortaya attı. Otomobil dünyası ile ilgili haberleriyle tanınan Özpeynirci'ye göre; düşük faiz için önemli katılım uygulayan otomobil şirketleri, aradaki farkı araba fiyatına ekliyorlar. Bu nedenle vatandaşlar kredili araba almaktan çekiniyor.

Buna benzer başka iddialar da var! Bazı tüketiciler ekstra zam yapıldığına dair örnekler veriyor.

Aynı iddialar emlak sektörü için de ortaya atıldı.

Kamu bankaları ev kredilerini indirince müteahhitler zam yaptı.

İnternetteki forumlarda kredi düşünce ev fiyatlarını artıranları eski ilanlarla deşifre edenler bile oldu.

Devletimiz ve kamu bankaları ekonominin iyiye gitmesi için büyük özverilerde bulunuyor ama krizden fahiş kar elde etmenin peşinde olanlar var! Bu iddialar derinlemesine araştırılmalı, fırsatçılar deşifre edilmeli!



Kaya Çilingiroğlu TRT'ye yakışmıyor!

'TRT Spor'da yayına alkollü mü çıktı?' iddiası hâlâ tartışılıyorken, Kaya Çilingiroğlu'nun aynı ekrana kravatı yamuk, yakası bağrı açık çıkması tepki çekti. Çilingiroğlu, bir izleyicinin kravatı ile ilgili attığı mesaja sinirlenip "Seyretmeyin kardeşim, ben böyle takıyorum, başka kanal seyredin. Kafanız bu kadar çalışmıyor mu?" diye karşılık verdi. Bu nasıl özgüven? Sanki TRT babasının kanalı! Futbolla ilgili yorum yapan sıradan vatandaşlardan tek farkı Hülya Avşar'ın eski kocası olması olan Çilingiroğlu'nun konuşma tarzıyla da TRT'ye yakışmadığını daha önce de yazmıştım. Çilingiroğlu'nun üst üste hatalar yaparken haklı eleştiride bulunan izleyiciyi de aşağılaması büyük ayıp.