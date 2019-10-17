'Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur' sözü ilkokulda öğretildi bize. Solcular bu söze 'Sağcı zırvası' derdi. Bu sözün antitezi olarak; 'Ülkeler arası siyasette dostluk yoktur, ülkelerin çıkarları vardır' denir. Peki, lisede milli güvenlik hocamızın tarihte yaşadığımız ihanetlerle ilgili verdiği örnekler ne olacak?

O örneklere Barış Pınarı Harekatı'nı da eklemek gerekiyor mu?

Amerika'dan Çin'e İsrail'den Arap ve Avrupa ülkelerine neredeyse tüm dünya bize karşı. Rusya da yan çizmeye başladı! Filistin bile bize karşı.

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı bile harekatla ilgili kem küm etti!

Sadece Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Macaristan Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediler. Bu ülkeler zaten Türk Konseyi üyeleri. Macaristan ise Türk Konseyi'nin gözlemci üyesi.

Özellikle Avrupa ülkeleri zıvanadan çıktı. Türk futbolcularının maçlarda asker selamı vermesine soruşturmalar açtılar. Avrupa'da sosyal medyadan ordumuza destek mesajı paylaşan futbolcular bile takımlarından kovuluyorlar! Birçok ülke silah satışını durdurdu ve Türkiye'ye ambargo uygulanmasını istiyorlar.

YPG ve PYD'nin, PKK'nın türevi terör örgütleri olduklarını dünyaya anlatamadık. Bu bebek katillerini terörist kabul etmiyorlar! Aslında kim neye inanmak istiyorsa ona inanıyor!

Aslında Osmanlı'dan beri alışığız dünyayı karşımıza almaya.

Çanakkale'de yedi düvele karşı savaştık. 1919'da Atatürk, Samsun'a çıktığında, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'nda da tüm dünyayı karşımıza almıştık. Yıllarca ambargo uygulandı ama şimdi olduğu gibi hep dik durduk. Türk'ün Türk'ten başka dostu olmadığını yine gördük. Atasözleri yanılmaz!



Ne çektin be Putin!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suudi Arabistan'ı ziyareti sırasında bando krizi yaşanmıştı. Suudi Arabistan Bandosu; Rus Milli Marşı'nı hem yanlış çalmıştı, hem de detone olmuştu. Putin'in yaşadığı hayal kırıklığı da yüzüne vurmuştu.

Putin daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geçti. Şaka gibi ama orada da bando krizi yaşandı.

BAE Bandosu notaları aynı yerden aldı galiba! Ee Araplar alışmış sürekli ABD marşı çalmaya, ezberleri bozuldu tabii. Putin, Putin olalı böyle zulüm görmedi.



Harekatın PR'ını yapmalıyız

Dün de yazdım; cephede Mehmetçik destan yazıyor ama sosyal medyada devam eden psikolojik savaşta gerideyiz. PKK-YPG sempatizanları organize hareket ediyorlar. Türkiye aleyhinde dünya genelinde yapılan kara propagandaya karşı savaşmalıyız. Vatanını seven herkes, hangi yabancı dili biliyorsa sosyal medya hesaplarından PKK'nın Türkiye'de yaptığı katliamları anlatmalı.



VİDEOLAR HAZIRLANMALI

Örneğin TRT World'ün ordumuzun neden Suriye'de olduğunu anlatan başarılı video çalışmaları var. Bu videolardan daha çok hazırlanmalı ve sosyal medyada halkımız tarafından paylaşılmalı. Savunma Bakanlığı, TRT, Anadolu Ajansı başta olmak üzere resmi ve özel kurumlar, YPG ile PKK'nın aynı örgüt olduğunu anlatan farklı İngilizce videolar hazırlamalı. Aynı şekilde Barış Pınarı Harekatı'nın gerekliliğini anlatan grafikler, fotoğraflar ve gift'leri sosyal medyada gündem olacak hashtag'lerle yaymalıyız. Yapılan bazı güzel çalışmalar var ama daha organize olmalıyız. Türkleri değil yabancıları ikna edecek paylaşımlar yapmalıyız!



Bir sen eksiktin Volkswagen!

Alman otomobil devi Volkswagen, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı Manisa'ya fabrika kurma kararını ertelediğini açıklamıştı. Önceki gün de Volkswagen'in sözcüsü "Türkiye'nin Suriye sürecini endişeyle takip ediyoruz" dedi. Almanların Türkiye endişesine bakar mısınız? Otomobil markası bile siyasete karışıyor! Ya tüketiciler Volkswagen'i boykot ederse ne olacak? Bir marka, bundan daha kötü bir karar alamazdı!