Önceki gün 'Karakomik Filmler' ile ilgili izleyici yorumlarına yer verdiğim 'Ne güldürüyor ne ağlatıyor' yazısı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İzleyici haklı çıktı. İlk üç günde sadece 276 bin 86 kişi tarafından izlenen 'Karakomik Filmler', Cem Yılmaz'ın en kötü açılış yapan filmi oldu. 2006 yılında 'Hokkabaz' ilk üç günde 247 bin 912 kişi tarafından izlenmişti, bu daha düşük bir rakam. Ancak 2006'da şimdiki kadar çok salon yoktu, 'Hokkabaz' 225 kopya ile vizyona girmişti. 'Karakomik Filmler' ise 810 salonda gösterime girdi. Bu kadar çok salonda gösterime girip 276 bin kişi tarafından izlenmek daha kötü sonuç!

Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. Cem Yılmaz'ın sürekli aynı oyuncu kadrosu, aynı sinema dili ve aynı espri anlayışıyla kendini çok tekrar ettiğini defalarca yazdık. Her şeye rağmen 'Karakomik Filmler'in bu kadar az izleneceğini kimse beklemiyordu!

Yılmaz, ağaca, kediye köpeğe bol bol destek tweet'i atıyor ama sıra Mehmetçiği desteklemeye gelince susuyor diye eleştirilmişti. Sosyal medyada 'Karakomik Filmler'i izlemeyin' diye boykot çağrısı yapılmıştı. Türkiye'de kişi, kurum hatta ülkeleri hedef alan boykot çağrılarının tuttuğu hiç görülmedi.

Birkaç kasa meşrubat yere dökülür, 5-10 abonelik iptal edilir ve bir-iki günde her şey unutulurdu.

Ancak 276 bin seyirci sayısı gerçekten büyük şok! Yoksa 'Cem Yılmaz'ın filmini boykot edelim' çağrısı hedefine mi ulaştı?



Riot Games'ten altı yeni oyun

E-spor yatırımları ve mobil oyunların hızla artmasıyla birlikte 2018'de oyun sektörünün hacmi 135 milyar dolara yükseldi.

Türkiye, 850 milyon dolar pazar payı ile bu sektörde dünyada 18'inci sırada yer alıyor. Bu pazarın en büyüklerinden olan Riot Games, geçtiğimiz hafta geliştiricisi olduğu League of Legends (LoL) oyunun 10'uncu yıl kutlamasında altı yeni oyunu birden tanıttı. Ayrıca LoL evreninde geçen bir animasyon dizisi ve belgeselin de duyurusu yapıldı. İşte o oyunlar:

Legends of Runeterra (LoR): League of Legends dünyasında geçen ücretsiz bir stratejik kart oyunu. LoL'ün sembolleşmiş şampiyonları ve yeni karakterlerin yer aldığı 'LoR', 2020'de PC ve mobil cihazlarda oynanabilecek.

LoL Wild Rift: LoL deneyiminin hem mobil cihazlarda, hem de konsollarda yaşanabilmesine odaklanan bir oyun. 5'e 5 oynanan oyunda, 15-18 dakikalık karşılaşmalar var.

LoL Espor Menajerliği: Adı üstünde menajerlik oyunu ama LoL takımı kurup oyuncularınıza menajerlik yapıyorsunuz.

Riot Games'in ayrıca geliştirdiği ama şimdilik 'Proje A', 'Proje L' ve 'Proje F' diye adlandırdığı üç oyun ve daha birçok sürpriz projesi bulunuyor.

Riot Games'in hazırladığı 'Arcane' adlı animasyonda ise iki LoL şampiyonun geçmişi ile onları birbirinden koparan güç anlatılacak.

'League of Legends Köken' adlı belgeselde ise LoL oyununun çıkış noktası ve geçirdiği evrim detaylı bir şekilde anlatılıyor. Riot Games altı yeni oyunla birden özellikle mobil cihazlarda 2020'ye iddialı bir giriş yapacağa benziyor.



YPG'liler taşladı

Kamışlı'da geri çekilen ABD'li askerleri gören YPG'li teröristler, zırhlı araçlara patates ve taş fırlattılar. Eloğlu işte böyle kullanır, işin bitince de kenara atar! Bir de bunlar Marksist-Leninist örgüt olacaklar. Kapitalizmin ağa babası ABD'ye yaranmak için her şeyi yaptılar ama sonuç hüsran.



O restoran gitti!

Ali Koç'un kendisini hedef alan açıklamalarından sonra Fatih Terim'in Koç Grubu'nun Türk Telekom'daki restoranının kapatılmasını istediğine dair haberler çıkmıştı. Galatarasay yönetimi 500 bin dolar tazminat ödeme pahasına söz konusu restoranla anlaşmayı feshetti. Borç batağındaki bir kulübün her kuruşun hesabını yapması gerekmiyor mu? Peki, Koç Grubu'nun Galatasaray'dan boykot yemesine ne demeli? Koç Ailesi'nin Ali Koç'un Fenerbahçe'ye başkan olmasını istememesinin nedenlerinden biri de bu değil miydi?