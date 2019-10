Başlığa çıkardığım bu tespit, başta Ekşisözlük olmak üzere sosyal medyada epeydir konuşuluyor. Yapılan yorumlar genelde şöyle: Bu furyanın olmazsa olmazı eskimiş ikili koltuk.

O koltuk mutlaka salaş olmalı yoksa tüm büyü bozulur! Kayıt yapılacak ortamda da loş ışık olmalı.

Akustik gitar çalacak.

Bir ya da iki erkek de gerekiyor. Ayrıca çekilen klip ve videolar siyahbeyaz olmalı ve bunların paylaşılacağı, sosyal medya ajanslarının gazlayabileceği Youtube ve Instagram hesapları da gerekiyor.

Sıra geldi şarkı seçimine.

Arabesk, türkü, pop, rock vs. tür hiç fark etmez.

Yeter ki herkesin sevdiği, bir döneme damgasını vurmuş, mümkünse cover'ı fazla yapılmamış şarkılar olmalı.

Şarkıların illa nostaljik olmasına da gerek yok.

(Bkz. Zeynep Bastık'ın rap'çi Ezhel'in 'Felaket' şarkısına yaptığı cover) Ve elbette bu şarkıları hep aynı 'şımarık kız' ses tonunda söyleyecek, sahneye çıplak ayakla çıkacak bir kız şarkıcı olmalı. Vintage ve retro giyinmeli. Cihangir, Karaköy kafelerinde, üniversite kantinlerinde görebileceğiniz ortalama güzellikte olmalı. Çocuksu, tatlı bir havası olmalı, onu izleyenlere "Evet bu bana bakar" dedirtmeli.

Bu furyada şimdilik öne çıkan şarkıcılar; Zeynep Bastık, Deniz Tekin, Kalben, Sena Şener ve Dilhan Şeşen... Bu kızlara Beşiktaş ve Kadıköy'deki barlardan sürekli yenileri ekleniyor.



YAMAN ÇELİŞKİ

Zeynep Bastık'ın Harbiye Açıkhava'yı doldurması, şımarık sesli akustikçi kız furyası için dönüm noktası olabilir. Elbette Zeynep'in Açıkhava'yı doldurmasında sosyal medyada reklam işleri yapan nişanlısı Tolga Akış'ın da payı var.

Zeynep'in başarısı sanki peri masalı gibi sunuluyor ama arkada onu parlatan, sosyal medyada organize çalışan bir ekip var.

Elbette her işin bir alıcısı var ama bu furyanın kısır döngüsü; şımarık sesli kızların sürekli cover yapmaları.

Eğlenceli, hüzünlü, hızlı, yavaş vs. her duyguda şarkıyı hep aynı şımarık ses tonunda söylüyorlar. Çok azı yeni şarkı üretiyor. En kötüsü de yeni nesil bunu fazla umursamıyor, çünkü geçmişle bağları zayıf. Normalde taklitler aslını yaşatır ama günümüzde sosyal medyada güçlü olan, klasikleşmiş bir şarkının bile yeni sahibi oluyor! Asıl korkutucu olan da bu. Yeni yıldızlar var ama yeni şarkılar yok. Bu ne yaman çelişkidir!



Affleck'e bunu yapan hayat bize ne yapmaz?



Lindsay Shookus ile iki yıl sevgili kalan Ben Affleck, yeni aşkını internette arıyor. 47 yaşındaki ABD'li aktör;

Raya adında, sadece ünlüler ve VIP kişilerin katılabildiği özel çöpçatanlık uygulamasına giriyor. Affleck'e yakın bir kaynak, "O, gerçek bir partner istiyor, bir ünlüyle flört etmek değil" diye konuştu.

Vakti zamanında Gwyneth Paltrow, Jennifer Lopez gibi güzellerle de ilişkisi olan, iki Oscar ödüllü Ben Affleck'e bile internetten sevgili aratan bu hayat bize neler yapmaz dediğinizi duyar gibiyim. O kadar da kötümser olmayın, Affleck bile çağa ayak uydurmak zorunda!



INSTAGRAM GÖRÜCÜLERİ

Daha önce de yazdım; Stanford Üniversitesi'nden sosyolog Michael Rosenfeld'in yaptığı araştırma, 2009-2017 yılları arasında heteroseksüel (karşı cinse ilgi duyan) çiftlerin yüzde 40'ının internetten tanıştığını gösteriyor. Araştırmada, arkadaş aracılığıyla birileriyle tanışma oranının yüzde 20 olduğu ve giderek azaldığı görülüyor. En yaygın ikinci tanışma yeri ise yüzde 27 oranıyla bar veya restoranlar. İş yerinde, aile veya komşular aracılığıyla tanışıp ilişkiye başlama oranı ise yüzde 10.

Eskiden internetten tanışıp evlenen çiftlere şaşırılırdı. Artık cep telefonu üzerinden tanışmak, flört etmek en kestirme ve en doğal yöntem oldu.

Hatta bu yöntem Tinder, Match.com gibi mobil uygulamalarla kârlı bir iş sektörüne dönüştü. Artık görücülük bile Instagram üzerinden yapılıyor.