1 Ağustos 2019'da 'Etiyopya gibi yapalım' başlıklı yazımda Etiyopya hükümetinin 29 Temmuz 2019 tarihini resmi tatil ilan edip tüm ülkeyi ağaç dikme seferberliğine çağırdığından bahsetmiştim.

O gün Etiyopya halkı, bir günde 353 milyon ağaç fidanı dikerek dünya rekoru kırmıştı.

Ben de 'Ormanlarımız yok olurken aynısını biz niye yapmıyoruz?' diye Tarım ve Orman Bakanlığı'na çağrıda bulunmuştum.

Beklediğim güzel haber 21 Ağustos'ta gelmişti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da böyle bir planı varmış zaten. 11 Kasım 2019 tarihinde ağaç dikme seferberliği başlatılacağı duyuruldu.

Dün bana Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli imzalı bir mektup ve bir çam fidanı ulaştı.

Pakdemirli, mektubunda '11 Kasım'da 81 ilimizde 2023 lokasyonda saat 11.11'de 11 milyon ağaç üç saat içinde toprakla buluşacak' diye yazıyordu.

'Geleceğe Nefes' adlı seferberlikte eğer 11 milyon fidanı üç saatte dikersek ülkece bir rekor kırmış olacağız. En önemlisi ağaç ve toprak sevgisi bilinci artacak.

Daha yeşil bir Türkiye isteyen herkes sosyal medyada #geleceğenefes etiketiyle paylaşımlarda bulunarak bu seferberliğe destek olmalı. www.gelecegenefes. com sitesi üzerinden de vatandaşlarımız istedikleri il için 5'er fidanı kendi ve aileleri için ücretsiz olarak diktirebilecekler.

Doğayla ilgili sadece tweet atarak çevreci olunmaz! Herkes bir fidan dikmeli.

Haydi, 11 Kasım'da 11 milyon fidan dikelim.



Reeves'in 9 yaş küçük sevgilisi

Ünlü aktör Keanu Reeves, eşi Jennifer Syme'i 2001'de bir trafik kazasında kaybettikten sonra girdiği bunalımdan zor çıkmıştı.

Daha sonra adı Sandra Bullock ve Amanda De Cadenet ile anıldı ama Reeves, ikisiyle de arkadaş olduklarını söyledi.

Reeves galalara, partilere hep tek başına katılırdı. Metroda, otobüste tek başına çekilen fotoğraflarına 'yalnız adam' yorumları yapıldı. Reeves, verdiği röportajlarda da aşk hayatıyla ilgili sorulara sürekli sevgilisinin olmadığı yanıtını veriyordu.

Alexandar Grant ile beraber çekilmiş fotoğrafları basına yansıyınca 'Hollywood'un yalnız jönü sonunda aşkı buldu' yorumları yapıldı.



ACUN GİBİ Mİ OLSUN?

Ve Reeves, üç gün önce Los Angeles'ta düzenlenen LACMA Art Film galasına Grant ile katıldı. Yıllar sonra ünlü aktörün bir galaya sevgilisiyle katılması elbette ilişkinin ciddi olduğu anlamına geliyordu.

Fotoğrafa bakınca yazımdaki başlığın yanlış olduğu düşündünüz değil mi? Ünlüler dünyasındaki estetikli, botokslu yüzlere o kadar çok alışmışız ki, fotoğrafa bakınca Grant'in daha yaşlı olduğunu düşünüyoruz. Halbuki Reeves 55, Grant ise 46 yaşında.

Reeves'in 20'lik kızlarla çıkıp her seferinde hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil ya da Acun Ilıcalı gibi mi olmasını isterdiniz?

Reeves gibi karizmatik bir aktöre de saçını boyamayan, botokssuz, estetiksiz bir sevgili yakışırdı doğrusu.



İşte mutluluk

Meltem Miraloğlu'nun, Amerika'ya yerleşip 80 yaşındaki bir adamla evlenmesi, genç oyuncunun 'Hayat Devam Ediyor' dizisinde canlandırdığı çocuk gelini hatırlatmıştı. Miraloğlu, önceki gün Instagram'dan zafer işareti yapıp paylaştığı fotoğrafa 'Hayatımda aldığım en doğru karar Amerika'ya gelmekti. Amerika'yı ve Amerikalılar'ı çok seviyorum...' notunu düştü. 32 yaşındaki oyuncu, 80 yaşındaki eşini ima ederek "Dedeyle aran nasıl?" diye soran bir takipçisine de gülen surat emojisiyle karşılık verdi. Bu emoji için sosyal medyada da 'İşte doların gücü', 'Dedeye sahip çıkalım', 'Hastasıyız dedenin' gibi yorumlar yapıldı. Bence Miraloğlu gülen emoji paylaşımıyla evliliğinde mutlu olduğunu, yaş farkının önemli olmadığı mesajını vermiş. Miraloğlu mutlu, ABD'li dede de mutluysa sorun yok demektir, dağılabilirsiniz.