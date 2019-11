Kavganın, hizipçiliğin hiç eksik olmadığı, kurultaylar partisi CHP'de yine kavga var. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, geçtiğimiz günlerde seçim sürecini anlatan kitabı 'Kahramanın Yolculuğu'nu duyuran, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul yerel seçimlerindeki kampanya direktörü Necati Özkan'a yönelik şu tweet'i attı:

"Kahramanın hikayesini yazıyorum diyerek kahramandan daha çok kendilerini kahramanlaştırmaya çalışan profesyoneller bilsinler ki; yalan, yanlış ve eksik verilerle genel merkez iradesinin, CHP örgütlerinin ve İstanbul ittifakının emeğine hiç kimse saygısızlık edemeyecektir!" Belli ki kitapta Canan Hanım'dan bahsedilmemiş ya da az bahsedilmiş, o da bu duruma içerlenip tweet atmış.

Hadi Canan Hanım haklı diyelim, Özkan kurnazca kendi reklamını yaptı. Daha kötüsü kitapta yalan, yanlış ve eksik bilgiler var. Ama billboard reklamlarında kitabın önsözünü Ekrem İmamoğlu'nun yazdığı bilgisi yer alıyor! İmamoğlu, kitaba önsöz yazarak yalan, yanlış bilgileri doğrulamış olmuyor mu? CHP örgütlerine ve İstanbul ittifakına saygısızlık etmiş olmuyor mu? Bu ne yaman çelişkidir!

Yoksa İmamoğlu, kitabı okumadan mı önsöz yazdı?

Peki, Canan Hanım o tweet'i atarak İmamoğlu'nu yalancı çıkartmış olmuyor mu? Nerden baksan tutarsızlık, nerden baksan ahmakça!



KLASİK CHP KRİZİ

Asıl trajikomik olan ise İmamoğlu'nun kendi seçim başarısını anlatan 'Kahramanın Yolculuğu' gibi ultra iddialı bir başlığa sahip olan kitaba önsöz yazması.

İmamoğlu bir seçimle kendini kahraman ilan etti iyi mi! 'Dur yiğidim, daha kırk fırın ekmek yemen lazım' demezler mi adama?

'Bizimkiler' dizisindeki biracı 'Cemil'in "Sevim koş koş kavga var. Bunlar yine birbirine girdi" diyaloğunu hatırlatan bir durumla karşı karşıyayız. İmamoğlu'nu sürekli parlatmaya çalışıyorlar ama klasik CHP kavgası işte; bir kitapla bile yine birbirlerine girdiler, birbirlerini yalancı çıkardılar. Üstelik kitabı da kendileri yazdı!



Bin lira kazan, 2 milyona araba al!

Ünlü şarkıcı Berkay, 2 milyon 200 bin lira değerinde son model Bentley marka araç satın almış.

Berkay, yeni oyuncağını güle güle kullansın. Gecelik sahne fiyatı 75 bin liradan başlayan şarkıcılar için böyle pahalı oyuncaklar almak normal. Normal olmayan Arda Turan ile yaşadığı kavgayla ilgili görülen davada Berkay'ın aylık gelirinin bin lira olduğunu söylemesiydi. Berkay daha sonra "Kinaye yaptım" demişti.

Berkay kinaye mi yaptı, düşük beyanda mı bulundu bilmiyorum ama bundan sonra her lüks alışverişinde aylık gelirinin bin lira olduğu gündeme gelir!

Bu arada mahkemede kinaye, şaka olmaz! 2 milyon 200 bin liraya araç alan Berkay'a mahkeme yalan beyandan işlem yapsa kim karşı çıkabilir?



Bir Abdullah Avcı filmi

Beşiktaş'ın hocası Abdullah Avcı, Avrupa Ligi'nde oynanacak Braga maçının kadrosuna altı as futbolcusunu almadı.

Klasik Avcı kafası işte!

Avrupa'yı hiç önemsemez, bütün ağırlığını lige verir. Son haftalarda şampiyonluğu kaybeder. Taraftar Avrupa kupalarına katıldığı için kendini teselli eder ama Avcı, yeni sezon da yine yedek kadroyla Avrupa maçlarına gider ve her iki kulvarda da hüsrana uğrar. Yıllardır aynı filmi izliyoruz. Birisi Avcı'ya artık Başakşehir'i değil Beşiktaş'ı çalıştırdığını hatırlatmalı! Beşiktaş gibi büyük kulüpler, iddiası devam etsin etmesin her maça galibiyet ya da puan için çıkar.

Ayrıca Beşiktaş'ın gruptan çıkma şansı devam ediyor.

Ama Avcı'da pes etmeme gibi bir vizyon yok! UEFA ülke puanının düşmesinde Avcı'nın yıllardır Avrupa Ligi'ni önemsememesinin, tek kulvarda mücadeleye odaklanmasının payı büyük. Bu gidişle şampiyon takımımız bile ön eleme oynayacak!